Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали

Мария Николишин
26 июля 2026, 13:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Запорожье в результате российской атаки погиб один человек.
РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали
Россия атаковала Запорожье и Кривой Рог / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ атаковала Запорожье КАБами, Кривой Рог - дронами
  • В Запорожье погиб мужчина, еще шестеро ранены

Днем в воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и КАБами. В частности, под вражеский удар попали Запорожье и Кривой Рог.

Последствия удара по Запорожью

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские управляемые авиабомбы поразили областной центр. Повреждены жилые и нежилые здания, учебное заведение.

видео дня

По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще шесть - ранены.

"К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запорожью 26 июля
    Удар по Запорожью 26 июля фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар по Кривому Рогу

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что враг продолжает наносить удары реактивными "Шахедами" по торговому центру в городе.

"В направлении города еще несколько вражеских БПЛА. Берегите себя. Место последнего взрыва такое же, как и в предыдущих. На данный момент пострадавших, слава Богу, нет", - подчеркнул он.

Позже Вилкул сообщил, что пожар ликвидирован, однако работы по устранению последствий вражеских ударов продолжаются.

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали

Россия планирует массовое производство реактивных "Шахедов"

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового выпуска их реактивных версий.

По его словам, сейчас количество обычных "Шахедов", которыми Россия ежемесячно атакует Украину, заметно сократилось.

"Сейчас мы видим, что количество "Шахедов", которые ежемесячно запускают по нам, уменьшилось, причем довольно существенно. Я связываю это с переоборудованием линий в Алабуге и Ижевске под реактивные "Шахеды". То есть частично производятся обычные "Шахеды", а параллельно линии перестраиваются под реактивные", - отметил он.

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Загорелся дом на уровне 7-8 этажей.

Российские оккупационные войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Девять человек, среди которых двое детей, пострадали.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что удалось нейтрализовать большинство воздушных целей, в частности, было сбито 5 из 7 баллистических ракет, запущенных российскими оккупантами ночью.

Читайте также:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года - мэр Мелитополя.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Запорожья новости Кривого Рога новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

14:40Война
РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали

13:34Украина
Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензином

Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензином

13:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

Последние новости

14:14

Кочаны будут как баскетбольные мячи: что обязательно сделать с капустой в июле

14:07

Финансовый гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Ракам — покой, Девам — доход

13:43

Лунный календарь на неделю: кому грозит опасность, а кому — успех

13:36

Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретомВидео

13:34

Если у роз опали лепестки: простой способ заставить их снова зацвести в августе

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
13:34

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, деталиФотоВидео

13:07

Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензиномВидео

12:51

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

12:45

Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

Реклама
12:36

Скрывает чрезвычайно глубокий смысл: какое слово признано самым красивым в мире

12:31

Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухнеВидео

12:24

Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

12:09

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

12:02

Гороскоп на завтра, 27 июля: Близнецам — перемены, Весам — споры

11:48

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

11:36

"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

11:17

Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

10:57

Что может резко изменить курс валют: назван главный риск для доллара и евро

10:57

Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

10:04

Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

Реклама
09:57

РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

09:33

Оккупанты идут на штурм ради одного: "Мадяр" раскрыл схему РФ

09:22

Картофеля будет вдвое больше: огородник показал "ленивый" способ, побивший рекордыВидео

09:06

Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

08:39

Громкая ночь в Крыму: дроны поразили Таврическую ТЭС, что известно об атакеВидео

07:28

РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел складФото

07:10

Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название УкраиныВидео

05:05

Кот, метла и подходящий день — как правильно переехать по народным приметам

04:32

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснокаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

03:29

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

03:03

Соль меняет вкус блюда — когда её нужно добавлять, чтобы не испортить еду

01:35

Ученые нашли поверхность Марса на Земле: где находится самое загадочное озеро

00:16

Предложение Токаева о заморозке войны: у Путина опозорились циничным ответом

25 июля, суббота
23:13

Посадить один раз — и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветыВидео

22:22

Лето или зима — когда лучше клеить обои: 5 основных правил ремонта

22:20

"Золотая Дзига-2026": названы победители кинопремии

22:06

Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

21:43

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг ПутинаВидео

21:18

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в ЗапорожьеФотоВидео

Реклама
20:39

Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

20:37

Астрологи назвали месяцы рождения людей с выдающимся красноречием

20:36

Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

20:02

Любовный гороскоп на 27 июля — 2 августа: Девам — брак, Весам — честность

19:57

Гороскоп на завтра, 26 июля: Водолеям — подарок, Ракам — проблема

19:35

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:29

Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красотуВидео

19:10

Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зернумнение

19:07

Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретомВидео

18:47

День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять