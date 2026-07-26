РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, детали

В Запорожье в результате российской атаки погиб один человек.

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Россия атаковала Запорожье и Кривой Рог / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

РФ атаковала Запорожье КАБами, Кривой Рог - дронами

В Запорожье погиб мужчина, еще шестеро ранены

Днем в воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и КАБами. В частности, под вражеский удар попали Запорожье и Кривой Рог.

Последствия удара по Запорожью

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские управляемые авиабомбы поразили областной центр. Повреждены жилые и нежилые здания, учебное заведение.

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По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще шесть - ранены.

"К сожалению, погиб мужчина. Раненым медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

Удар по Кривому Рогу

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул написал, что враг продолжает наносить удары реактивными "Шахедами" по торговому центру в городе.

"В направлении города еще несколько вражеских БПЛА. Берегите себя. Место последнего взрыва такое же, как и в предыдущих. На данный момент пострадавших, слава Богу, нет", - подчеркнул он.

Позже Вилкул сообщил, что пожар ликвидирован, однако работы по устранению последствий вражеских ударов продолжаются.

Россия планирует массовое производство реактивных "Шахедов"

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового выпуска их реактивных версий.

По его словам, сейчас количество обычных "Шахедов", которыми Россия ежемесячно атакует Украину, заметно сократилось.

"Сейчас мы видим, что количество "Шахедов", которые ежемесячно запускают по нам, уменьшилось, причем довольно существенно. Я связываю это с переоборудованием линий в Алабуге и Ижевске под реактивные "Шахеды". То есть частично производятся обычные "Шахеды", а параллельно линии перестраиваются под реактивные", - отметил он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 26 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Пожары возникли сразу в трех районах столицы. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Загорелся дом на уровне 7-8 этажей.

Российские оккупационные войска утром 26 июля нанесли удар "Бандеролью" по Харькову. Боеприпас попал в частный жилой дом в Слободском районе города. Девять человек, среди которых двое детей, пострадали.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что удалось нейтрализовать большинство воздушных целей, в частности, было сбито 5 из 7 баллистических ракет, запущенных российскими оккупантами ночью.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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