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РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

Сергей Кущ
12 июля 2026, 13:27
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По его словам, массовое появление новых беспилотников станет серьезным вызовом для украинской системы противовоздушной обороны.
Флеш, Дрон
Флеш, Дрон / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

Ключевые тезисы

  • РФ переоборудует линии под реактивные "Шахеды"
  • Их массовое применение осложнит работу украинской ПВО
  • Для перехвата потребуется больше дорогих западных ракет

Россия, вероятно, сокращает выпуск обычных ударных беспилотников типа "Шахед", одновременно переоборудуя производственные линии для массового изготовления их реактивных версий.

Об этом в интервью Главреду рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

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По словам эксперта, во время массированной атаки на Киев 8 июля Россия использовала преимущественно именно реактивные беспилотники.

Бескрестнов отметил, что сейчас количество обычных "Шахедов", которыми Россия ежемесячно атакует Украину, заметно сократилось.

"Сейчас мы видим, что количество "Шахедов", запускаемых по нам ежемесячно, снизилось, причем достаточно сильно. Я связываю это с переоборудованием линий в Алабуге и Ижевске под реактивные "Шахеды". То есть частично производятся обычные "Шахеды", а параллельно линии перестраиваются под реактивные", - рассказал эксперт.

При этом он считает, что после завершения модернизации производственных мощностей Россия сможет выпускать реактивные дроны в сопоставимых объемах с обычными.

"Я считаю, что они могут производить столько же, сколько производили и обычных "Шахедов". Ведь с точки зрения производства корпуса я не думаю, что там есть какая-то принципиальная разница", - отметил Бескрестнов.

По его словам, массовое появление таких беспилотников станет серьезным вызовом для украинской системы противовоздушной обороны.

Эксперт объяснил, что высокая скорость реактивных дронов значительно снижает эффективность тех средств, которые сегодня активно используются для борьбы с обычными "Шахедами".

"Это действительно станет для нас проблемой, потому что скорость решает многое. Мы понимаем, что, например, наши мобильные огневые группы уже не смогут работать так же эффективно. И с вертолетов также будет трудно работать, потому что догнать "Шахед" на скорости 400 км/ч для вертолета будет невозможно", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

В то же время Бескрестнов отметил, что средства для борьбы с реактивными беспилотниками существуют.

По его словам, против них смогут эффективно действовать реактивная авиация, зенитные установки Gepard, автоматизированные турели с искусственным интеллектом, а также современные ракетные комплексы западного производства.

Однако эксперт предупреждает, что применение такого вооружения потребует значительно большего расхода дорогостоящих ракет.

"Нам потребуется много таких ракет, а все понимают, что с иностранными ракетами есть проблемы", - резюмировал советник министра обороны Украины.

Удары РФ по Украине 11 июля - что известно

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Киев баллистическим оружием. В результате ударов в нескольких районах столицы возникли пожары и повреждения нежилых зданий.

В результате ночной атаки России по Киеву пострадали 11 человек, среди них - ребенок. Президент Зеленский сообщил, что были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария.

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, погибли два человека, ещё один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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