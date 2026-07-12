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Погода на вторую половину лета - приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

Марина Иваненко
12 июля 2026, 12:04
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Приметы 13 июля помогали предсказать погоду и урожай. Какой праздник отмечают 13 июля, что означают народные приметы и каких запретов следует придерживаться.
Приметы на 13 июля
Приметы на 13 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие приметы 13 июля предвещают погоду и урожай
  • Что принято делать в этот день согласно народным традициям
  • Каких запретов советовали соблюдать для благополучия

13 июля в Украине совпадают религиозные праздники по новому и старому календарям, а также древние народные традиции. В этот день Православная Церковь чтит Собор святого архангела Гавриила, память преподобного Стефана Савваита и святого Юлиана. По старому стилю сегодня поминают 12 апостолов Иисуса Христа.

В народном календаре этот день известен как Гаврило Летний, или день Прокла и Илария. Главред расскажет о приметах 13 июля, в которые верили наши предки.

видео дня

Главные народные приметы 13 июля

В древности этот день считался решающим для прогноза погоды на вторую половину лета и осень. Большинство примет связано с осадками и урожаем.

  • Солнечно и тепло - остаток лета будет сухим, а осенний урожай - богатым.
  • Дождь в день Прокла и Илария - затяжная дождливая погода может продлиться ещё сорок дней, а жатва будет дождливой.
  • Обильная утренняя роса - день будет жарким и без осадков. В то же время большое количество росы в целом предвещало сухое лето.
  • Гроза - хороший знак, обещающий высокий урожай зерновых культур.
  • Красные облака на закате - ожидайте сильного ветра.
  • Птицы купаются в лужах - вскоре начнется непогода.
  • Луна в дымке - признак скорого дождя.
Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что принято делать в этот день

В отличие от многих других религиозных праздников, 13 июля поощряется тяжелый труд. В народе верили, что усердие в этот день принесет достаток и благополучие на весь год.

Завершить косьбу.

Крестьяне старались закончить заготовку сена к этому дню, ведь говорили: "После Прокла трава не растёт, хоть землю проси".

Собирать лекарственные травы.

Женщины собирали и сушили целебные растения - считалось, что они обладают особой силой.

Девичьи гадания.

Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, чтобы узнать свою судьбу.

Чего нельзя делать 13 июля

Церковь и народные традиции призывают провести этот день в мире с ближними. Сегодня строго запрещено:

  • ругаться, ссориться, завидовать и сплетничать;
  • проявлять злобу или планировать месть - по поверью, нарушителей душевного покоя может наказать молния;
  • повышать голос на родных - считалось, что семейные скандалы в этот день могут навлечь длительную непогоду.

Сегодня стоит проявить честность, милосердие и трудолюбие, чтобы сохранить мир в доме и привлечь удачу.

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