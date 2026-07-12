Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

Читайте в материале:
- Какие приметы 13 июля предвещают погоду и урожай
- Что принято делать в этот день согласно народным традициям
- Каких запретов советовали соблюдать для благополучия
13 июля в Украине совпадают религиозные праздники по новому и старому календарям, а также древние народные традиции. В этот день Православная Церковь чтит Собор святого архангела Гавриила, память преподобного Стефана Савваита и святого Юлиана. По старому стилю сегодня поминают 12 апостолов Иисуса Христа.
В народном календаре этот день известен как Гаврило Летний, или день Прокла и Илария. Главред расскажет о приметах 13 июля, в которые верили наши предки.
Главные народные приметы 13 июля
В древности этот день считался решающим для прогноза погоды на вторую половину лета и осень. Большинство примет связано с осадками и урожаем.
- Солнечно и тепло - остаток лета будет сухим, а осенний урожай - богатым.
- Дождь в день Прокла и Илария - затяжная дождливая погода может продлиться ещё сорок дней, а жатва будет дождливой.
- Обильная утренняя роса - день будет жарким и без осадков. В то же время большое количество росы в целом предвещало сухое лето.
- Гроза - хороший знак, обещающий высокий урожай зерновых культур.
- Красные облака на закате - ожидайте сильного ветра.
- Птицы купаются в лужах - вскоре начнется непогода.
- Луна в дымке - признак скорого дождя.
Что принято делать в этот день
В отличие от многих других религиозных праздников, 13 июля поощряется тяжелый труд. В народе верили, что усердие в этот день принесет достаток и благополучие на весь год.
Завершить косьбу.
Крестьяне старались закончить заготовку сена к этому дню, ведь говорили: "После Прокла трава не растёт, хоть землю проси".
Собирать лекарственные травы.
Женщины собирали и сушили целебные растения - считалось, что они обладают особой силой.
Девичьи гадания.
Девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по воде, чтобы узнать свою судьбу.
Чего нельзя делать 13 июля
Церковь и народные традиции призывают провести этот день в мире с ближними. Сегодня строго запрещено:
- ругаться, ссориться, завидовать и сплетничать;
- проявлять злобу или планировать месть - по поверью, нарушителей душевного покоя может наказать молния;
- повышать голос на родных - считалось, что семейные скандалы в этот день могут навлечь длительную непогоду.
Сегодня стоит проявить честность, милосердие и трудолюбие, чтобы сохранить мир в доме и привлечь удачу.
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Что следует учитывать читателю
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