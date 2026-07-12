В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

Вскоре вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода на следующей неделе

В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине в первые дни следующей недели будет находиться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы, поэтому ожидаются дожди в сопровождении гроз. Однако ближе к выходным температура начнет повышаться. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во второй половине недели в связи с формированием антициклона на севере Европы и ростом давления вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным.

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"Дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки +33…+35 градусов", - подчеркнул синоптик.

Погода 13 июля

В понедельник ночью в северных регионах, днем в западных и местами в центральных областях пройдут дожди. Местами возможны сильные ливни, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В юго-восточной части Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

Погода 13 июля / фото: meteoprog

Погода 14 июля

Во вторник ночью в западных областях, днем на большей части территории страны, за исключением крайнего севера и крайнего востока, пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +12...+18 градусов, днем +23...+28 градусов, в Закарпатье до +30 градусов.

Погода 14 июля / фото: meteoprog

Погода 15 июля

В среду сохранится нестабильный характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем в большинстве регионов ожидаются грозовые ливни, местами с градом и шквальным усилением ветра. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+19 градусов, днем +26…+31 градус, на крайнем юге и в Закарпатье местами +32…+33 градуса.

Погода 15 июля / фото: meteoprog

Погода 16 июля

В четверг в западных регионах сохранится дождливая погода, местами осадки будут сопровождаться грозой. На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем - +27...+32 градуса.

Погода 17 июля

В пятницу под влиянием области повышенного давления по всей Украине осадков не ожидается. Ночью и утром в западной части местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.

Погода 18 июля

В субботу ожидается малооблачная погода без осадков. Лишь днем и вечером на крайнем западе страны местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью в южных и западных областях ожидается в пределах +15…+21 градус, на остальной территории +10…+15 градусов. Днем температура составит +24…+29 градусов, на крайнем западе +30…+35 градусов.

Погода 19 июля

В воскресенье в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В остальных регионах сохранится сухая и устойчивая погода. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в воскресенье, 12 июля, в Украине ожидается много локальных дождей с солнечными прояснениями. Температура воздуха будет держаться на уровне +20–+25 градусов, в южной части ожидается +25–+28 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на выходных, 11 и 12 июля, будет дождливой, но с комфортными температурными показателями.

В то же время представитель Укргидрометцентра Иван Семилит считает, что жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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