Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожай

Вы узнаете:
- Как защитить урожай в саду от птиц
- Почему старые компакт-диски и DVD могут отпугивать птиц
- Где лучше всего размещать диски на участке
Июль - один из самых важных месяцев для садоводов. Именно в этот период активно созревают клубника, малина, красная смородина и другие культуры. После месяцев ухода за растениями неприятным сюрпризом может стать ситуация, когда птицы начинают клевать спелые плоды и уничтожать часть урожая.
Главред выяснил, как можно отпугнуть птиц из сада.
Почему компакт-диски отпугивают птиц
Издание Daily Express советует садоводам не спешить выбрасывать старые компакт-диски и DVD, ведь они могут стать полезным помощником в борьбе за сохранение урожая. Расвешенные в саду блестящие диски помогают отпугивать птиц, которые могут повредить ягоды, овощи и фрукты.
Секрет этого метода заключается в отраженном свете. Поверхность компакт-дисков и DVD отражает солнечные лучи, а под действием ветра диски начинают вращаться, создавая хаотичные вспышки света.
Именно эти внезапные блики могут пугать птиц, в частности голубей и чёрных дроздов, которые избегают мест с непредсказуемым движением и яркими вспышками. Специалисты отмечают, что птицы быстро реагируют на такие раздражители и могут изменить маршрут, обходя участки, где развешаны блестящие предметы.
Как правильно развесить диски в саду
Чтобы метод работал эффективнее, диски рекомендуется не просто положить возле растений, а подвесить на веревках или проволоке. Важно, чтобы они могли свободно двигаться даже от легкого дуновения ветра.
Лучше всего размещать их возле грядок с ягодами, овощами и фруктовыми культурами, которые больше всего привлекают птиц.
Также рекомендуется периодически менять расположение дисков. Если оставить их в одном положении надолго, птицы могут привыкнуть к новому предмету в саду и перестать его бояться.
Смотрите видео о том, как повесить диски в саду:
@goldandbloom У вас валяются старые CD? Повесьте их в саду, чтобы птицы не съели все ваши ягоды. В прошлом году птицы съели почти все наши ягоды, а в этом году мы собираем их ведрами и делимся с соседями. #gardeninghacks#beginnergardener#gardeningtips♬ original sound - Jenna G
Можно ли использовать старые DVD
Подойдут любые блестящие диски - как компакт-диски, так и DVD. Неважно, используются ли они по назначению: главное, чтобы поверхность хорошо отражала свет.
Несмотря на то, что птицы могут повреждать ягоды и фрукты, они также играют важную роль в саду. Они питаются некоторыми вредителями - слизнями, насекомыми и червями. Поэтому цель такого метода - не нанести вред птицам, а лишь перенаправить их в более безопасные места, где они не будут мешать созреванию урожая.
Вас также может заинтересовать:
- Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю
- Крысы будут убегать: как предотвратить нашествие грызунов летом
- Как разжечь мангал с углем за 10 минут: хитрый трюк от повара
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред