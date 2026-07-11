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Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожай

Руслана Заклинская
11 июля 2026, 17:30
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Опытные специалисты поделились простым способом спасения ягод в июле.
Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожай
Зачем развешивать старые диски в саду / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как защитить урожай в саду от птиц
  • Почему старые компакт-диски и DVD могут отпугивать птиц
  • Где лучше всего размещать диски на участке

Июль - один из самых важных месяцев для садоводов. Именно в этот период активно созревают клубника, малина, красная смородина и другие культуры. После месяцев ухода за растениями неприятным сюрпризом может стать ситуация, когда птицы начинают клевать спелые плоды и уничтожать часть урожая.

Главред выяснил, как можно отпугнуть птиц из сада.

видео дня

Почему компакт-диски отпугивают птиц

Издание Daily Express советует садоводам не спешить выбрасывать старые компакт-диски и DVD, ведь они могут стать полезным помощником в борьбе за сохранение урожая. Расвешенные в саду блестящие диски помогают отпугивать птиц, которые могут повредить ягоды, овощи и фрукты.

Секрет этого метода заключается в отраженном свете. Поверхность компакт-дисков и DVD отражает солнечные лучи, а под действием ветра диски начинают вращаться, создавая хаотичные вспышки света.

Именно эти внезапные блики могут пугать птиц, в частности голубей и чёрных дроздов, которые избегают мест с непредсказуемым движением и яркими вспышками. Специалисты отмечают, что птицы быстро реагируют на такие раздражители и могут изменить маршрут, обходя участки, где развешаны блестящие предметы.

Как правильно развесить диски в саду

Чтобы метод работал эффективнее, диски рекомендуется не просто положить возле растений, а подвесить на веревках или проволоке. Важно, чтобы они могли свободно двигаться даже от легкого дуновения ветра.

Лучше всего размещать их возле грядок с ягодами, овощами и фруктовыми культурами, которые больше всего привлекают птиц.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Также рекомендуется периодически менять расположение дисков. Если оставить их в одном положении надолго, птицы могут привыкнуть к новому предмету в саду и перестать его бояться.

Смотрите видео о том, как повесить диски в саду:

@goldandbloom У вас валяются старые CD? Повесьте их в саду, чтобы птицы не съели все ваши ягоды. В прошлом году птицы съели почти все наши ягоды, а в этом году мы собираем их ведрами и делимся с соседями. #gardeninghacks#beginnergardener#gardeningtips♬ original sound - Jenna G

Можно ли использовать старые DVD

Подойдут любые блестящие диски - как компакт-диски, так и DVD. Неважно, используются ли они по назначению: главное, чтобы поверхность хорошо отражала свет.

Несмотря на то, что птицы могут повреждать ягоды и фрукты, они также играют важную роль в саду. Они питаются некоторыми вредителями - слизнями, насекомыми и червями. Поэтому цель такого метода - не нанести вред птицам, а лишь перенаправить их в более безопасные места, где они не будут мешать созреванию урожая.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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