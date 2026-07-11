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Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

Константин Пономарев
11 июля 2026, 14:17
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Годы экономии закончились одной роскошной свадьбой. Мужчина потратил более 100 тысяч евро и признался, что теперь переживает из-за своего будущего.
Мужчина сожалеет о своих импульсивных тратах
Мужчина сожалеет о своих импульсивных тратах / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Freepik

Вы узнаете:

  • Почему мужчина за один день лишился почти всех накоплений
  • На что ушло более 100 тысяч евро
  • О чем мужчина пожалел сразу после свадьбы

34-летний мужчина признался, что после нескольких лет строгой экономии сумел накопить 130 тысяч евро (примерно 6,6 млн гривен), однако почти все сбережения исчезли за короткое время.

Своей историей он поделился на популярном форуме Reddit, где признался, что теперь жалеет о своих тратах и пытается вернуть финансовую стабильность.

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По словам автора публикации, еще три года назад он вел очень скромный образ жизни, тщательно контролировал расходы и инвестировал свободные средства. Именно это помогло ему сформировать внушительные накопления.

"Еще три года назад я жил очень экономно. Благодаря этому мне удалось накопить 130 000 евро", - написал мужчина.

Все изменилось после знакомства с будущей женой

Мужчина рассказал, что серьезные расходы начались после знакомства с нынешней супругой, которая родом из Вьетнама. После переезда и подготовки к свадьбе бюджет семьи резко увеличился.

Главной статьей расходов стало свадебное торжество, которое обошлось примерно в 87 тысяч евро (примерно 4,4 млн гривен). По словам автора, в тот момент сумма уже не казалась ему огромной.

"Я потратил огромные деньги на свадьбу всего на один день. В тот момент я почувствовал себя королем", - признался он.

Мужчина сумел накопить 130 тысяч евро (примерно 6,6 млн гривен)
Мужчина сумел накопить 130 тысяч евро (примерно 6,6 млн гривен) / Фото: скриншот с Youtube

Самой дорогой частью праздника стало угощение для 180 гостей. На него ушло около 36 тысяч евро (около 1,8 млн гривен). Остальные средства были потрачены на аренду замка, услуги свадебного организатора, фотографов и видеооператоров, музыкальное сопровождение, оформление площадки, свадебные наряды и праздничный торт.

После церемонии молодожены отправились в свадебное путешествие на Мальдивы, которое стоило еще около 16 тысяч евро (813 тысяч гривен).

Общие расходы превысили 100 тысяч евро

В общей сложности мужчина потратил более 100 тысяч евро (около 5 млн гривен). Мужчина рассчитывал частично компенсировать расходы за счет денежных подарков гостей, однако ожидания не оправдались.

По его словам, гости подарили около 20 тысяч евро (около миллиона гривен). Эти деньги супруги планируют использовать на текущие семейные расходы, а не для восстановления накоплений.

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также сообщалось о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

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Об источнике: Reddit

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