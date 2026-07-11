Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

Кратко:

Как их пояснил дизайнер

Украинский дизайнер Андре Тан собрал сочетание цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, стильно и легко поднимут даже самый простой образ.

Об этом известный дизайнер написал на своей странице в Instagram.

В этих цветах образ становится одновременно, а по-настоящему стильным и акцентным.

Добавление цвета Таун сделает образ более собранным, более взрослым и визуально более дорогим.

Классика, которая всегда "работает". Карамель добавляет "тихого люкса".

Красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня High Fashion и делает его более выраженным.

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О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.