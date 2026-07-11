Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

Кратко:
- О каких цветах идет речь
- Как их пояснил дизайнер
Украинский дизайнер Андре Тан собрал сочетание цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, стильно и легко поднимут даже самый простой образ.
Об этом известный дизайнер написал на своей странице в Instagram.
Молочный, оливковый и Бургунди
В этих цветах образ становится одновременно, а по-настоящему стильным и акцентным.
Голубой, Айвори и Тауп
Добавление цвета Таун сделает образ более собранным, более взрослым и визуально более дорогим.
Темно-синий, белый и карамель
Классика, которая всегда "работает". Карамель добавляет "тихого люкса".
Тотал Блэк плюс красный акцент
Красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня High Fashion и делает его более выраженным.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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