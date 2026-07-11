Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

Алена Кюпели
11 июля 2026, 00:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Андре Тан пояснил, какие цвета нужно сочетать между собой, чтобы выглядеть дорого.
Андре Тан назвал сочетания цветов, которые сделают образ дорогим
Андре Тан назвал сочетания цветов, которые сделают образ дорогим / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

  • О каких цветах идет речь
  • Как их пояснил дизайнер

Украинский дизайнер Андре Тан собрал сочетание цветов, которые этим летом выглядят максимально дорого, стильно и легко поднимут даже самый простой образ.

Об этом известный дизайнер написал на своей странице в Instagram.

видео дня

Молочный, оливковый и Бургунди

В этих цветах образ становится одновременно, а по-настоящему стильным и акцентным.

Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов
Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов / Фото Instagram/andre_tan_official

Голубой, Айвори и Тауп

Добавление цвета Таун сделает образ более собранным, более взрослым и визуально более дорогим.

Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов
Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов / Фото Instagram/andre_tan_official

Темно-синий, белый и карамель

Классика, которая всегда "работает". Карамель добавляет "тихого люкса".

Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов
Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов / Фото Instagram/andre_tan_official

Тотал Блэк плюс красный акцент

Красный акцент мгновенно поднимает образ до уровня High Fashion и делает его более выраженным.

Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов
Дизайнер назвал дорогие сочетания цветов / Фото Instagram/andre_tan_official

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Андре Тан

Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Андре Тан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

23:27Украина
Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

22:52Экономика
Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

22:02Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Последние новости

01:09

Производство Patriot для Украины: в Reuters узнали, где могут открыть завод

00:00

Дизайнер назвал сочетания цветов, которые выглядят дорого

10 июля, пятница
23:51

Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяекВидео

23:27

РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

23:05

Предательница Соломко рассыпалась в благодарностях к россиянам

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
22:52

Атаки ВСУ лишили РФ трети бензина, производство покрывает 65% спроса - Reuters

22:44

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

22:44

Секрет шеф-поваров: зачем на самом деле добавляют сахар при жарке рыбы

22:17

Кондиционер больше не нужен: как быстро охладить спальню перед сномВидео

Реклама
22:09

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

22:02

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState раскрыли детали

21:53

В окружении Путина поддерживают Украину в вопросе прекращения войны - Зеленский

21:21

Вечно молодые: три знака зодиака, которые практически не меняются с годами

21:04

Тренд на детей: самые богатые мужчины мира решилась на странный шаг

21:02

Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявлениеВидео

20:52

Черная полоса в жизни: как по нескольким признакам понять, что вас сглазили

20:45

В ВСУ создали командование дальнобойного влияния на РФ: Зеленский раскрыл детали

20:32

Украинцы получили фамилии раньше французов: откуда они взялисьВидео

20:00

Куда исчез колорадский жук: чудо, аномалия или победа новых технологий

19:52

В Краматорске много раненых и погибших: РФ сбросила бомбы на жилые кварталыФото

Реклама
19:35

Повара раскрыли секрет сочных котлет: какой ингредиент нужно добавить в фарш

19:28

Рианну заподозрили в беременности двойней: что известно

19:10

Почему выборы в РФ станут испытанием для Кремля: Наки назвал проблему Путинамнение

19:04

Йодированная соль для консервирования: можно ли использовать её вместо каменной

18:55

Успехи ВСУ в войне с РФ изменили взгляд Трампа: Фесенко о встрече президентов

18:45

Реактивный "Шахед" нанес удар по Кривому Рогу: вспыхнул масштабный пожар

18:30

Унитаз засияет как новый: дешевый заменитель отбеливателя удивил опытных хозяекВидео

18:29

Народные приметы 11 июля: что предвещают погода, пчелы и ночные Стожары

18:09

Танкеры, сухогруз и паром горят в море: сколько кораблей поразили СБС

17:54

Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

17:50

Три месяца рождения имеют редкий дар: их аура меняет жизни людей

17:42

Почему гниет арбуз на грядке: три причины и быстрые способы спасения

17:40

Помидоры не почернеют: огородница поделилась народными средствами от фитофторыВидео

17:37

В КГГА рассказали, когда планируют ввести новые тарифы на проезд в Киеве

16:51

Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

16:50

11 июля удача улыбнется не всем — астрологи назвали пять китайских знаков

16:42

Пятна от жесткой воды уходят без усилий: метод с TikTok поразил хозяекВидео

16:39

РФ ударила по центру Запорожья: есть разрушения и много раненых, людей эвакуируютФото

16:38

"На яхте": Мартыновская нашла работу за границей после громкого скандала

16:32

Готовят тысячи "Бандеролей": "Флеш" предупредил о новом плане РФ

Реклама
16:17

Вишня в собственном соку без стерилизации — секрет идеальной выпечки зимой

15:49

Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

15:45

Одежда может добавить 10 лишних лет: каких вещей следует избегатьВидео

15:44

Ошибки при квашении огурцов: слизь и мягкость плодов — дело не в рецепте

15:35

Заглядывают во дворы: маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристовВидео

15:32

Украинцев призывают обязательно иметь дома хозяйственное мыло: в чём причина

15:25

Поэт-"шестидесятник" и борец за свободу: кто такой Василий Стус

15:19

Беларусь строит военную инфраструктуру возле двух областей Украины: есть ли угроза

15:13

Тысячи людей должны выехать: в одной из областей объявили эвакуацию

14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять