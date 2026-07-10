Танкеры, сухогруз и паром горят в море: сколько кораблей поразили СБС

Силы беспилотных систем сообщают о поражении 13 плавательных средств у берегов Крыма.

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СБС поразили ещё 13 судов на подходах к Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

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Подверглись атаке 10 танкеров, сухогруз, паром и буксир

Отключено электроснабжение пяти объектов энергетики Крыма

Поражено 41 военная цель

В ночь на 10 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили 13 судов так называемого"теневого флота" России, которые находились на подходах к оккупированному Крыму. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

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"Азовский филиал Чернобаевки, уже 48: +13 единиц теневого флота уничтожено на подходах к Крыму за ночь 10 июля", - написал Бровди.

По его словам, среди пораженных целей - 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир. Все суда идентифицированы как входящие в состав "теневого флота" и находящиеся под международными санкциями.

"48 единиц плавсредств были поражены ракетами "Птах" СБС в течение 120 часов, флот систематически истощается", - написал Бровди.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Удары по энергетике Крыма

Помимо судов, в рамках проекта "Крымский рубильник off" украинские беспилотники атаковали энергетические объекты на территории оккупированного Крыма. По словам "Мадяра", поражено пять электроподстанций:

ПС 110 кВ "Береговое" в районе населенного пункта Молочное;

ПС 110 кВ "Саки";

ПС 110 кВ "Майнаки" в Евпатории;

ПС 110 кВ "Новоозерная";

ПС 35 кВ "Медведево".

Сколько военных целей поразили СБС

В течение ночи в оперативной глубине оккупированной территории Крыма и южной части временно оккупированных территорий беспилотники СБС поразили 41 военную цель. В тактической глубине линии боевого столкновения за сутки подразделение сообщает о 426 уничтоженных военнослужащих РФ, а общее количество пораженных вражеских целей за 24 часа достигло 1660.

"Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим", - добавил "Мадяр".

Как можно остановить теневой флот России - мнение эксперта

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал Главреду, что около 70% судов российского "теневого флота" уже находятся под международными санкциями, однако самих ограничений недостаточно для полного прекращения их деятельности.

По его словам, точное количество таких судов остается предметом дискуссий, поскольку зависит от методики подсчета. В то же время, по приблизительным оценкам, у России может быть около тысячи танкеров, используемых для обхода санкций, из них примерно 700 уже попали под ограничения.

"Простое предположение, что танкеров "теневого флота" - около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700", - отметил Власюк.

Эксперт подчеркнул, что само по себе внесение судна в санкционные списки не означает автоматического прекращения его работы. По его словам, необходимы дополнительные механизмы, которые затруднят эксплуатацию таких танкеров.

Удары по российским танкерам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским танкерам с бензином, которые следовали из Таганрога в оккупированный Крым. Также под удар попали нефтебаза в Керчи, два комплекса противовоздушной обороны С-400 и радиолокационная станция "Небо-У".

В ночь на 7 июля СБС поразили восемь танкеров с топливом российского "теневого флота" в Азовском море. По словам командующего СБС Роберта Бровди, операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" вывели из строя суда, находившиеся под международными санкциями.

В ночь на 8 июля были поражены девять танкеров российского "теневого флота" в Азовском море. Всего за 72 часа было поражено 21 судно, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 года, Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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