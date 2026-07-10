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Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

Мария Николишин
10 июля 2026, 13:09
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Советник министра обороны объяснил, почему Россия переходит от массированных залпов к точечным ракетным ударам.
Возможны спонтанные удары: 'Флеш' предупредил о новом подходе РФ к обстрелам
Существует ли угроза массированного удара / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

  • У РФ нет ресурсов для еженедельных массированных атак
  • Возможны "дозированные" удары по 1–2 ракете
  • Цель точечных запусков - психологическое давление на гражданское население

Страна-агрессор Россия не располагает ракетным ресурсом для еженедельных массированных атак на Украину, однако будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для давления на гражданское население. Об этом в интервью Главреду заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В частности, он оценивает масштаб возможных атак, опираясь на имеющиеся у России запасы вооружения.

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"Я думаю, что ресурс ракет у них все же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой же, как сейчас", - подчеркнул "Флеш".

По его словам, единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

"Время от времени будут массированные залпы - например, по 20–30 баллистических ракет. Возможно, раз в месяц или раз в несколько недель", - отметил советник министра обороны.

Возможны спонтанные удары: 'Флеш' предупредил о новом подходе РФ к обстрелам
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Кроме того, Бескрестнов допускает и другой формат атак - менее масштабный, но психологически изнурительный для жителей городов.

"Они могут время от времени атаковать нас так, как ночью 8 июля: запускать по две-три баллистические ракеты. Это будет делаться с целью терроризировать гражданское население", - добавил "Флеш".

Он подчеркнул, что речь идет именно о точечных, а не массированных запусках вооружений.

"Да, это могут быть спонтанные удары - например, один-два "Циркона" или две баллистические ракеты для того, чтобы оказывать информационное давление на население", - подытожил Бескрестнов.

Возможны спонтанные удары: 'Флеш' предупредил о новом подходе РФ к обстрелам
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Россия начала наносить ракетные удары по Украине с Ту-160

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявлял, что Россия начала активнее задействовать стратегические бомбардировщики Ту-160 для ракетных ударов по Украине из-за потери значительной части парка Ту-95МС после операции "Паутина".

По его словам, в настоящее время России не хватает Ту-95, хотя она стремится и в дальнейшем наносить массированные ракетные удары.

"В последних атаках россияне запустили 24 ракеты. А если хотят выпустить более 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть еще по пути, то задействуют Ту-160. Добавляют еще три-четыре таких самолета - и общий залп уже составляет 34 ракеты", - подчеркнул он.

Возможны спонтанные удары: 'Флеш' предупредил о новом подходе РФ к обстрелам
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что риск повторения массированного удара в ближайшее время остается достаточно высоким. Он отметил, что даже недавняя атака могла составить значительную часть месячного объема производства вооружения, однако это не означает, что запасы полностью исчерпаны.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские удары преследуют прежде всего информационную и психологическую цель. Таким образом российская сторона пытается создать определенный эффект для внутренней аудитории, отвлекая внимание общества от внутренних проблем.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, также считает, что массированные удары России по гражданской инфраструктуре не преследуют военных целей - главная задача Кремля заключается в дестабилизации ситуации внутри страны путем вызова паники среди населения.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист в области военных радиотехнологий, технический блогер. С 25 января 2026 года - советник министра обороны Украины.

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины.

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