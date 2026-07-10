Школьная головоломка со спичками, над которой часами думают взрослые

Головоломки учат смотреть на проблемы под другим углом.

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Интересная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками - это не только увлекательное развлечение, но и отличная тренировка для мозга. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, сообразительность и умение находить нестандартные решения.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время ограничено - нужно справиться за 60 секунд.

Нужно переставить две спички / фото: Главред

Головоломки со спичками специально построены так, чтобы сбить с толку даже очень внимательных людей, пишет Главред.

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Не торопитесь - внимательно изучите условие, проанализируйте расположение спичек.

Часто правильный ответ кроется в деталях, которые большинство людей упускает.

Иногда достаточно переместить всего одну спичку, чтобы найти правильное решение.

Если вам удалось разгадать эту головоломку - поздравляем! Если нет - не расстраивайтесь, решение головоломки можно посмотреть ниже.

Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "28+29=45". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить всего одну спичку.

Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с мужчиной с ноутбуком за 75 секунд.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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