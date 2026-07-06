Запутанный тест по ПДД с регулировщиком: даже опытные водители ошибаются

Регулярное прохождение тестов позволяет лучше запомнить дорожные знаки и правила проезда перекрестков.

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Интересный тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли поворачивать направо в этой ситуации

Какую ошибку чаще всего допускают водители

Тесты на знание правил дорожного движения - это не только способ подготовиться к экзамену на получение водительского удостоверения. Они помогают закрепить знания и проверить внимательность.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: разрешено ли водителю белого автомобиля повернуть направо?

видео дня

Может ли водитель повернуть направо / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается только на зеленый сигнал светофора. Разрешается при отсутствии других транспортных средств. Ответы 2 и 3. Запрещается.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль, водитель которого собирается повернуть направо. Также перекресток оборудован светофорами и на нем находится регулировщик.

В данный момент светофор запрещает водителю продолжать движение в любом направлении, поскольку горит красный сигнал. Однако если на перекрестке есть регулировщик, то нужно выполнять именно его указания.

Что же означает сигнал регулировщика? Обе его руки опущены вниз, и при таком положении с правой и левой сторон разрешается движение трамвая прямо, а нерельсовым транспортным средствам - прямо и направо. Со стороны груди и спины - движение всех транспортных средств запрещено. Поэтому водитель может продолжить движение как прямо, так и направо.

Однако следует обратить особое внимание на то, сколько полос имеет дорога, - а это три полосы, и все они предназначены для движения в одном направлении, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Водитель, двигаясь по дороге с односторонним движением, имеющей три полосы для движения в одном направлении, подъехал к перекрестку, находясь в средней полосе. Для поворота направо ему следовало бы занять соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, то есть правую полосу. Именно этого требует пункт 10.4 ПДД.

Поэтому в этой ситуации водителю запрещен поворот направо из-за того, что он не занял соответствующее крайнее положение. Правильный вариант ответа - 5.

Тест с регулировщиком для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный правилам дорожного движения. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает о правилах дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписались более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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