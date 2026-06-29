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Штраф до 34 тысяч грн: в Раде готовят новое наказание для водителей

Алексей Тесля
29 июня 2026, 18:58
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Зарегистрирован соответствующий законопроект №15358 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
авто, штраф, деньги
Водителям может грозить новый штраф / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Инициировано введение новой административной ответственности для водителей
  • В Раде напомнили о критической опасности акустического форсирования двигателей

В Верховной Раде Украины инициируют введение административной ответственности – штраф от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения – за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Зарегистрирован соответствующий законопроект №15358 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно установления ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума, сообщает сайт парламента.

видео дня

Предлагаемые размеры новых штрафов

Как отмечается в пояснительной записке, в период действия военного положения, учитывая критическую опасность акустического форсирования двигателей для общественной безопасности и сил ПВО:

  • предлагается за первое нарушение установить штраф в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) – 17 тыс. грн;
  • за повторное в течение года – 34 тыс. грн (2 000 НМДГ) с обязательным лишением права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.

Согласно законопроекту, в мирное время:

  • за первое нарушение предусмотрен фиксированный штраф в размере 8,5 тыс. грн (500 НМДГ);
  • за повторное в течение года – 17 тыс. грн (1 000 НМДГ) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или без такового.

Среди авторов законопроекта – Ярослав Железняк (фракция "Голос"), Олег Бондаренко ("Слуга народа").

штрафные баллы
/ Инфографика: Главред

Штрафные баллы для водителей могут вернуть: какие изменения обсуждают

Власти рассматривают возможность внедрения новой системы учета нарушений правил дорожного движения, предусматривающей начисление штрафных баллов водителям. Окончательная концепция пока не утверждена, поэтому механизм ее применения еще находится на стадии разработки.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что один из предложенных вариантов предполагает начисление баллов только после того, как постановление о привлечении к административной ответственности вступит в законную силу.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос, как новая система будет сочетаться с автоматической фиксацией нарушений ПДД. По словам Белошицкого, специалисты продолжают прорабатывать механизм, который позволит интегрировать штрафные баллы в существующую систему ответственности водителей.

Напомним, ранее автомобиль Mercedes въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего погибли как минимум четыре человека, еще трое получили травмы. По информации Офиса генпрокурора, среди погибших - 12-летний мальчик, а также двое мужчин и женщина. Водителя госпитализировали после деблокирования из автомобиля.

Впоследствии стало известно, что водитель 38 раз нарушал ПДД, преимущественно за превышение скорости. Часть нарушений была зафиксирована в 2025 году, также он уже совершал ДТП ранее.

Как сообщал Главред, в результате ДТП 5 июня погиб ученик Киевской вальдорфской школы "София" Григорий Глушич. Мальчик недавно закончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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