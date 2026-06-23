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Интересный тест на знание ПДД: кому разрешено повернуть направо

Мария Николишин
23 июня 2026, 09:11
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Тесты по ПДД не только познавательны, но и интересны.
Интересный тест на знание ПДД: кому разрешено повернуть направо
Коварный тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как работает дополнительная секция светофора
  • Когда поворот разрешен не с крайней полосы

Тесты по ПДД могут быть полезны не только для тех, кто хочет получить водительские права, но и для опытных водителей. Это интересный способ проверить и улучшить свои знания, чтобы чувствовать себя увереннее на дороге.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: кто из водителей может повернуть направо?

видео дня
Интересный тест на знание ПДД: кому разрешено повернуть направо
Кто может повернуть направо / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Только водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель белого автомобиля.
  3. Оба имеют право.
  4. Оба не имеют права на поворот.

Объяснение задачи

В данной задаче изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля, намеревающихся повернуть направо и для этого уже включив соответствующие указатели поворота.

Сейчас на светофоре горит красный сигнал, но на дополнительной секции горит зеленая стрелка, указывающая вправо. Соответственно, она позволяет продолжать движение вправо, даже несмотря на красный сигнал на основной секции.

"Однако позволяет ли эта дополнительная секция совершать поворот обоим водителям? И вот здесь все сложнее и интереснее. Да, понятно и логично, что водитель красного автомобиля может спокойно повернуть направо, но разрешен ли поворот направо водителю белого автомобиля? И этот вопрос возникает, потому что он находится не в крайнем правом положении, в отличие от водителя красного автомобиля", — говорит автор видео.

Нужно обратить внимание на дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Этот знак разрешает поворот направо с обеих полос.

Важно помнить, что если светофор не имеет дополнительной секции, а табличку белого цвета с зеленой стрелочкой, и эта табличка расположена на уровне красного сигнала светофора, то тогда одновременно с красным сигналом можно повернуть в направлении стрелочки на этой табличке, но только из крайнего положения.

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В то же время, если светофор имеет дополнительную секцию, то можно поворачивать в направлении стрелки в включенной дополнительной секции даже не из крайнего положения, если это разрешают дорожные знаки.

Знак "Направления движения по полосам" разрешает поворот направо с полосы, которую занимает водитель белого автомобиля, а значит, он имеет полное право повернуть направо. Правильный вариант ответа — 3.

Тесты по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, посвященный ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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