В США заявили о сделке с Украиной об отказе от ударов по России: что изменится

По данным СМИ, Украина и США договорились о защите части танкеров в Чёрном море. Договоренность ограничивает удары по судам с казахстанской нефтью и по КТК.

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Удары по РФ - в США объявили о новых ограничениях для Украины / Коллаж: Главред, фото: Supernova+, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

США заявили о достижении договоренности с Украиной по поводу судов в Черном море

Киев гарантирует безопасность части танкеров с казахстанской нефтью

США заявили, что Украина согласилась не атаковать часть нероссийских нефтяных танкеров и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Речь идет об объектах, критически важных для экспорта казахстанской нефти через российский терминал в Новороссийске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с условиями частной договоренности.

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По данным издания, соглашение было достигнуто после встречи высокопоставленных представителей администрации США с украинским руководством. Его цель - снизить риски для коммерческого судоходства и восстановить более стабильные поставки нефти из Казахстана.

"Согласно соглашению, достигнутому при посредничестве США, Украина обязалась воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, следующие к терминалу, при условии, что эти суда не подпадают под украинские санкции и не перевозят российские грузы", - сказал представитель США.

Кроме того, Киев должен предоставить перевозчикам информацию о том, какие именно суда не должны становиться целями. Это касается только тех компаний и судов, которые соответствуют установленным условиям.

"Суда не могут подпадать под украинские санкции, не должны перевозить российскую нефть или другие грузы и не могут принадлежать российским физическим или юридическим лицам", - отметил американский чиновник.

Новороссийск / Инфографика: Главред

Договоренность имеет значение для международного нефтяного рынка, поскольку КТК является одним из ключевых маршрутов экспорта казахстанского сырья. Из-за ограниченных альтернативных возможностей Казахстан в значительной степени зависит от этого направления, а сам терминал обычно обеспечивает около 2% мировых поставок сырой нефти.

В то же время у Вашингтона нет гарантий, что новые договоренности полностью развеют опасения судовладельцев. Предыдущие попытки защитить коммерческое судоходство уже неоднократно терпели неудачу.

Bloomberg отмечает, что некоторые компании, которые передавали Украине списки судов, не должны были становиться целями, все равно сталкивались с атаками. Поэтому нынешняя договоренность пока не гарантирует возвращения перевозок к обычному уровню.

Проблемой остаются и удары дронов вблизи Новороссийска. Из-за угрозы атак российские власти приостанавливают погрузку нефти на терминалах, когда получают предупреждение о беспилотниках.

Первая волна ударов на неделе с 20 июля вынудила коммерческие суда, зафрахтованные американскими компаниями, прекратить погрузку на терминале КТК. Работы возобновились 27 июля, однако уже через два дня суда, находившиеся у терминала, вновь подверглись ударам дронов.

Из-за этих перебоев экспорт смеси КТК Blend в августе может сократиться примерно на треть. В то же время оценка остается предварительной, поскольку часть июльских грузов перенесли на август, а новые остановки могут вызвать дополнительные задержки.

Последствия уже ощущает и рынок танкерных перевозок. Судовладельцы требуют более высокого вознаграждения за рейсы в российский порт, а часть операторов вообще не готова заходить в Новороссийск из-за риска атак.

По данным Лондонской Балтийской биржи, в пятницу суточная прибыль танкеров, перевозящих нефть по КТК в Средиземное море, превысила $400 тысяч. Это стал самый высокий показатель за всю историю этого маршрута.

Что известно о Каспийском трубопроводном консорциуме

В Каспийском трубопроводном консорциуме объединены интересы США, России и Казахстана, что делает любые удары по связанной с ним инфраструктуре международно чувствительным вопросом. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский в комментарии УНН.

Ключевым фактором является состав акционеров консорциума. Американская Chevron через Chevron Caspian Pipeline Consortium Company контролирует 15% акций, тогда как значительный пакет находится под контролем российского государства.

"Кроме того, российскому государству принадлежит 24% через компанию "Транснефть". Структура акционеров консорциума на сегодняшний день не изменилась", - сказал Гальчинский.

Особое значение имеет международный статус структуры. Из-за этого атаки на связанные с консорциумом объекты могут затрагивать интересы не только России, но и других государств, а также крупных международных энергетических компаний.

Гальчинский отметил, что именно этим можно объяснить реакцию Вашингтона и Астаны после первых ударов по портовой и нефтяной инфраструктуре Новороссийска в конце 2025 года.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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