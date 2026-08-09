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Щипцы для барбекю в машине - неожиданный лайфхак, который спасет водителя

Марина Иваненко
9 августа 2026, 15:05
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Щипцы для барбекю в автомобиле могут пригодиться при парковке. Рассказываем об этом простом лайфхаке и других полезных функциях автомобиля.
Щипцы для барбекю в машине
Щипцы для барбекю в машине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие скрытые функции автомобиля облегчают жизнь водителям
  • Зачем в машине могут понадобиться щипцы для барбекю
  • Какие секреты скрывают автомобильный ключ, козырек и ремень безопасности

Многие автомобилисты ежедневно пользуются своими транспортными средствами, даже не подозревая о существовании ряда удобных опций и простых решений. Несколько простых приемов и малоизвестных стандартных функций могут сделать повседневное вождение значительно комфортнее и практичнее без затрат на дополнительное оборудование. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает венгерское издание Blikk.hu, значительная часть водителей не использует потенциал собственного автомобиля в полной мере. В то же время даже обычный кухонный прибор или незаметная кнопка в салоне могут выручить в сложной ситуации или уберечь от лишних действий.

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Щипцы для барбекю в машине: зачем они нужны водителю

Многим водителям знакома ситуация, когда при подъезде к терминалу на парковке машина останавливается в нескольких десятках сантиметров от автомата. В таком случае приходится либо отстегивать ремень и неудобно наклоняться в сторону окна, либо снова маневрировать автомобилем.

Простым решением этой проблемы могут стать кухонные щипцы с длинной ручкой для барбекю. Благодаря им можно легко достать парковочный талон прямо с водительского сиденья. Для этого важно, чтобы парковочный талон выступал из щели автомата, а автомобиль был полностью неподвижен.

Эта функция козырька защитит глаза от солнца

Мало кто знает, что солнцезащитный козырек во многих современных автомобилях можно не только откидывать вниз или поворачивать к боковому окну, но и выдвигать вдоль крепления. Это позволяет закрыть большую площадь стекла и эффективнее защитить глаза от бокового солнечного света.

Небольшой рычаг под зеркалом выполняет важную функцию

Также важную роль играет небольшой рычаг под внутренним зеркалом заднего вида. Его переключение изменяет угол отражения и приглушает яркий свет фар машин, едущих сзади ночью, сохраняя при этом четкую видимость дороги.

Видео о том, как убрать царапины на автомобиле, можно посмотреть здесь:

Как по стрелке на панели определить, где находится крышка топливного бака

Во время поездки на арендованном или чужом автомобиле не нужно гадать, с какой стороны расположен люк топливного бака. На приборной панели рядом с обозначением бензоколонки обычно расположена небольшая стрелка-указатель, которая указывает на нужную сторону.

Крышка топливного бака имеет свое место: его часто не замечают

Во время заправки крышку бака не обязательно класть на крышу автомобиля или оставлять висеть на тросике. У большинства машин на внутренней стороне лючка есть специальный держатель или вырез, куда можно удобно зафиксировать крышку.

Как правильно мыть авто
Как правильно мыть авто / Инфографика: Главред

Эта функция пульта дистанционного управления пригодится в жару

Во многих современных автомобилях длительное удерживание кнопки открытия на пульте дистанционного управления позволяет одновременно опустить все стекла. Это удобно в жару, поскольку позволяет проветрить салон перед посадкой.

Что делать, если в автоключе села батарейка

Если же в брелоке разрядилась батарейка, попасть в салон всё равно можно: внутри корпуса брелока спрятан механический аварийный ключ, а замок на дверной ручке чаще всего скрыт под пластиковой заглушкой.

Маленькая кнопка на ремне безопасности имеет важное назначение

Небольшая пластиковая кнопка на ленте ремня безопасности выполняет практическую роль - она удерживает металлическую пряжку от сползания на пол, чтобы она всегда оставалась под рукой.

Зачем нужно отверстие в металлическом язычке ремня безопасности

А прямоугольное отверстие в язычке пряжки в автомобиле при необходимости можно использовать как открывашку для бутылок.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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