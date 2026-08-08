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Целью станут сразу несколько городов: мониторы предупредили о новом массированном ударе РФ

Юрий Берендий
8 августа 2026, 19:51
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РФ может ударить по Киеву ночью, мониторы предупреждают о баллистике. Россияне могут применить ракеты KN-23, Искандеры и Цирконы.
Целью станут сразу несколько городов: мониторы предупредили о новом массированном ударе РФ
Мониторы предупредили о новом массированном ударе РФ - когда он может произойти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Наблюдатели предупредили о возможном ударе по Киеву ночью
  • Россия может применить баллистические ракеты KN-23 и "Искандер"

Страна-агрессор Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине в ночь на 9 августа. Вероятными целями атаки могут стать несколько городов Киевской области и Житомир. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По данным мониторов, наиболее опасным периодом может стать время после полуночи - до 03:00.

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"Не игнорируем баллистическую угрозу. Киев, Житомир и область - особое внимание. У врага достаточно "Искандеров", С-400, KN-23 и "Цирконов", - предупредили мониторы.

Отдельный риск связывают с районами Киевской области, над которыми в течение дня активно пролетали ударные беспилотники.

"Сегодня в течение дня враг активно запускал ударные дроны, поэтому ночью не стоит сбрасывать со счетов комбинированную атаку. Особое внимание - районам, через которые сегодня проходили дроны: Обухов, Васильков, Глеваха, Фастов и другие населенные пункты", - отметили мониторинговые каналы.

Параллельно появились сообщения о возможном развертывании Россией северокорейских баллистических ракет KN-23/24 в Брянской области. По версии мониторинговых каналов, это может увеличить потенциал ударов по Киеву.

Отдельно мониторы ссылаются на информацию, якобы полученную разведкой США, о возможном ударе по энергетическим объектам столицы до 24 августа. По этому сценарию Россия может использовать значительную часть имеющегося запаса баллистических ракет.

"Пока никаких признаков или предупреждений нет. Но полностью исключать такой сценарий не стоит. Отдельно обратите внимание на предупреждение, что до 24 августа враг планирует нанести максимальный удар по энергетике Киева, оставив столицу без света и воды", - говорится в сообщении мониторов.

Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил о возможной готовности российских сил к атаке. По его данным, речь идет как минимум о 18 баллистических ракетах "Искандер-М"/KN-23 и семи ракетах "Циркон", которые могут быть запущены в течение ближайших суток.

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Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

РФ усилит удары по Украине - что известно

Россия может в ближайшее время усилить ракетные удары по Украине после развертывания на западе РФ подразделения с около 120 баллистическими ракетами Северной Кореи. Новое вооружение позволит оккупантам увеличить количество баллистических ракет во время атак или дольше сохранять нынешний масштаб ударных пакетов. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным украинской разведки, российская сторона начала развертывать соответствующее ракетное подразделение. Для Москвы это может стать способом компенсировать нагрузку на собственные производственные мощности и запасы баллистического вооружения.

Ранее РФ уже более активно применяла отдельные типы ракет во время июльских атак, что позволяло поддерживать интенсивность ударов на фоне использования основного арсенала.

"Россия все чаще использовала "Цирконы" и модифицированные ракеты С-400 (обе из которых движутся по баллистическим траекториям) в своих ударах в июле 2026 года, что, вероятно, компенсирует нагрузку на традиционное производство и запасы баллистических ракет России", - говорится в отчете ISW.

Появление дополнительного вооружения создает для российских войск возможность изменить структуру будущих ударов. Речь идет не только о количестве запусков, но и о потенциальном увеличении мощности отдельных атак.

"Добавление более 100 единиц северокорейского вооружения позволит России увеличить количество баллистических ракет в каждом ударном пакете или дольше поддерживать пакеты аналогичного размера", - отметили аналитики.

ракеты кндр инфографика
Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб заявил, что информация о поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Пресс-секретарь Дмитрий Лиховой подчеркнул необходимость проверять данные и не распространять фейки. Он также отметил, что для оперативного подтверждения или опровержения сообщений существуют справки и сообщения ГСЧС.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в ночь на 6 августа российская армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. В течение восьми минут было сброшено восемь управляемых авиабомб, повреждены торговый центр и жилые здания, пострадали 13 человек.

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях баллистического удара по Киеву и области. В результате атаки трое погибли в Броварском районе, еще трое человек получили ранения. В Киеве возникли пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горели гаражи общей площадью 1000 кв. м.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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