Джулия Робертс повторила культовый образ из "Красотки" на свадьбе племянницы

Голливудская актриса пришла поздравить свою родственницу на свадьбу.

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Джулия Робертс показалась на свадьбе предательницы / Коллаж Главред, фото Instagram/juliaroberts

Кратко:

Как выглядит Джулия Робертс

Что она надела

Популярная американская актриса Джулия Робертс появилась на свадьбе своей племянницы Эммы Робертс в образе, который сразу напомнил поклонникам её легендарную роль в фильме Pretty Woman.

Как пишет Page Six, для торжества звезда выбрала темно-синее платье в белый горох от бренда Self-Portrait. Наряд с многоярусными рюшами и V-образным вырезом дополнили украшения с символичным значением - кулон в форме сердца и подвеска-подкова, а также серьги, кольца, белые сандалии и солнцезащитные очки.

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Джулия Роберт повторила легендарный образ. Фото Instagram/juliaroberts

Посмотреть, как выглядит Робертс, можно тут

Образ дополнила укладка в стиле французского узла - именно такую прическу носила героиня Робертс Вивьен в культовой романтической комедии 1990 года.

Свадьба прошла в живописном Сан-Вэлли (штат Айдахо) и собрала множество звездных гостей. Среди них была и Кристен Стюарт, выбравшая более расслабленный образ с мини-юбкой и бейсболкой.

Джулия Робертс поздравила племянницу / Фото Instagram/juliaroberts

Невеста, в свою очередь, сменила несколько нарядов: для церемонии она выбрала винтажное платье из шелкового шифона от Monique Lhuillier, а для вечеринки - эффектное черное платье без бретелей.

Атмосфера праздника получилась легкой и неформальной, а появление Джулии в "горохе" стало одним из самых обсуждаемых модных моментов события.

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О персоне: Джулия Робертс Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

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