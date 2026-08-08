Седокову высмеяли за ее попытки петь вживую - комментаторы пустились во все тяжкие.

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Анна Седокова опозорилась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Что сделала Седокова

За что ее высмеяли

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая молчит о террористическом нападении РФ на ее родину - Украину, жестко опозорилась во время собственного выступления.

Как пишут российские пропагандисты, Седокова показалась на концерте, где рискнула петь вживую. Назвать, впрочем, ее выступление пением было сложно.

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Седокова не попадала ни в ноты, ни в мелодию, а просто подвывала в микрофон.

Седокова пытается петь вживую / Скриншот

Стоит ли говорить, что комментаторы также остались не в восторге от живого выступления певицы.

Седокову высмеяли в сети / Скриншот

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О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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