Запроданка Седокова свалилась со сцены и опозорилась своим пением.

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Анна Седокова опозорилась на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

В какую ситуацию попала Седокова

Что с ней случилось

Певица-молчунья Анна Седокова, которая молчит о том, что террористическая Россия напала на ее родину - Украину, свалилась со сцены и показала, что поет под фонограмму.

Соответствующим видео поделились пропагандистские телеграмм-каналы.

видео дня

Седокова упала на сцене / Скриншот

Седокова выступала на какой-то небольшой сцене и вдруг к ней на сцену поднялся мужчина с букетом цветов.

От неожиданности Седокова свалилась и даже перестала петь. Впрочем, фонограмма сделала это вместо нее.

Седокова в последнее время набрала вес / Скриншот видео

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О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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