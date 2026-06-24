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Располневшая Седокова рухнула со сцены и жестко опозорилась

Алена Кюпели
24 июня 2026, 12:11
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Запроданка Седокова свалилась со сцены и опозорилась своим пением.
Анна Седокова
Анна Седокова опозорилась на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • В какую ситуацию попала Седокова
  • Что с ней случилось

Певица-молчунья Анна Седокова, которая молчит о том, что террористическая Россия напала на ее родину - Украину, свалилась со сцены и показала, что поет под фонограмму.

Соответствующим видео поделились пропагандистские телеграмм-каналы.

видео дня
Седокова упала на сцене
Седокова упала на сцене / Скриншот

Седокова выступала на какой-то небольшой сцене и вдруг к ней на сцену поднялся мужчина с букетом цветов.

От неожиданности Седокова свалилась и даже перестала петь. Впрочем, фонограмма сделала это вместо нее.

Седокова и ее самоуверенность
Седокова в последнее время набрала вес / Скриншот видео

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Отметим, как сообщал Главред, Лила Мосс стала точной копией своей матери - супермодели Кейт Мосс. Накануне она задала тон гламурному вечеру Gucci перед Уимблдоном в Лондоне.

Ранее также музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.

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О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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