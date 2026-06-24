Кратко:
- В какую ситуацию попала Седокова
- Что с ней случилось
Певица-молчунья Анна Седокова, которая молчит о том, что террористическая Россия напала на ее родину - Украину, свалилась со сцены и показала, что поет под фонограмму.
Соответствующим видео поделились пропагандистские телеграмм-каналы.
Седокова выступала на какой-то небольшой сцене и вдруг к ней на сцену поднялся мужчина с букетом цветов.
От неожиданности Седокова свалилась и даже перестала петь. Впрочем, фонограмма сделала это вместо нее.
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О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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