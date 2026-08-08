Потоп в Буковеле: после мощного ливня горный курорт ушел под воду

Подтопления фиксируют не только высоко в горах, но и в Ивано-Франковске, Калуше и Угринове.

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Буковель затопило после мощного ливня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Мощный ливень затопил улицы и дороги курорта Буковель

Потоки воды с камнями заблокировали проезд, работает спецтехника

Подтопления также зафиксировали в Ивано-Франковске и Калуше

Популярный горнолыжный курорт Буковель на Ивано-Франковщине накрыла сильная непогода. В результате проливных дождей и ливней горные реки и ручьи вышли из берегов, превратив улицы, дороги и пешеходные зоны курорта в бурные реки из грязи и камней.

Бурные потоки грязной воды пронеслись по дорогам курорта в Поляницкой общине. В Сети публикуют кадры стихии на Прикарпатье. На видео с места событий видно, что проезжая часть, пешеходные переходы и парковки вокруг гостиничных комплексов полностью накрыла вода.

видео дня

Буковель / Скриншот

Легковые автомобили вынуждены буквально "плыть" по заполненным водой улицам. Туристы и местные жители передвигаются по тротуарами босиком, держа в руках обувь.

Поток приобрел характерную темно-коричневую окраску от вымытого грунта и древесины. Вода несет горные камни прямо на дороги.

Буковель / скриншот

На отдельных участках курорта сразу привлекли спецтехнику. Малогабаритные погрузчики и экскаваторы уже расчищают проезжую часть от рассыпанного щебня, грязи и выкорчеванных бревен, чтобы восстановить безопасный проезд транспорта.

Смотрите видео - Буковель"плывет", из-за ливня река выходит из берегов:

Ненастье накрыло и другие районы Прикарпатья: подтопление фиксировали в Ивано-Франковске, Калуше и Угринове. Синоптики предупреждали о значительном дожде, грозе, граде и порывах ветра до 15-20 м/с.

В соцсетях кадры вызвали волну негодования. Пользователи связывают масштабы потоков с вырубкой лесов и активной застройкой Карпат.

Официально причины столь сильного поверхностного стока пока не называли.

Когда прекратятся дожди в Буковеле - прогноз синоптиков

В ближайшие дни сильных ливней в Буковеле не ожидается. В субботу, 8 августа, дожди прекратятся во второй половине дня.

Погода в Буковеле - прогноз / скриншот

Погода в Украине - прогнозы

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погоду в Украине 8 и 9 августа будет определять холодный фронт. Под его влиянием во всех регионах Украины ожидается постепенное ослабление аномальной жары.

По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, во время прохождения атмосферного фронта после продолжительной жары в Украине возможны сильные грозы, град и шквалы.

Прогноз погоды свидетельствует: с 9 августа температура воздуха в Украине в ночные часы составит +12...+17 градусов, а в дневные – +24...+29 градусов. Немного теплее будет в Закарпатье, а также на юге и востоке: +18...+23 градусов ночью и +28...+33 градуса днем.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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