История собачки, которую вытолкали шваброй из Новой почты, получила продолжение - что с ней

После скандала животное нашли, приютили и готовят к новой жизни в семье.

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Собаку из "Новой почты" нашли - чем закончилась громкая история / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Собаку, которую выгнали из отделения, нашли

Собака уже в безопасности и готовится к осмотру

После лечения он будет жить в новой семье

Собаку, которую сотрудники отделения "Новой почты" в Глухове выгнали на жару с помощью швабры, удалось найти. После волны возмущения в соцсетях компания сообщила, что животное уже находится в безопасности, а в ближайшее время пройдет ветеринарный осмотр и отправится в новую семью.

Где сейчас собачка, которую выгнали из отделения "Новой почты"

В пресс-службе "Новой почты" рассказали, что собаку уже нашли, обеспечили всем необходимым и временно приютили. В ближайшие дни собаку осмотрят ветеринары, после чего она переедет к постоянным хозяевам.

видео дня

"Друзья, у нас хорошая новость: мы нашли собаку! Сейчас она в безопасности, накормлена и сегодня ночует дома у нашего сотрудника. Завтра отвезём его в ветклинику на осмотр и необходимые прививки. А уже после этого песик поедет к своей новой любящей семье. Спасибо за вашу неравнодушие. Будем держать вас в курсе!", - сообщили в пресс-службе компании.

/ Фото: "Новая почта"/Facebook

Что этому предшествовало

Этому сообщению предшествовал громкий скандал, разразившийся после появления видео из Глухова. На записи, опубликованной пользователями Threads, видно, как трое мужчин выгоняют бездомную собаку из помещения отделения. Животное не проявляло агрессии - оно просто лежало в тени, спасаясь от 37-градусной жары.

На кадрах один из мужчин несколько метров толкает собаку шваброй, а ещё один сотрудник в форме "Новой почты" помогает выгонять её руками. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну критики в адрес компании.

Как отреагировала "Новая почта" после скандала

После огласки руководство компании провело внутреннюю проверку обстоятельств инцидента. В "Новой почте" подчеркнули, что такое поведение сотрудников не соответствует принципам компании, которая позиционирует свои отделения как pet-friendly пространство.

"Такое поведение противоречит нашим ценностям. По результатам внутреннего расследования причастные сотрудники были уволены", - заявили в компании.

Также в "Новой почте" сообщили, что для сотрудников проведут дополнительные разъяснения по обращению с животными в подобных ситуациях, чтобы предотвратить повторение таких случаев.

На этом история не закончилась. После поисков животного компания подтвердила, что собака больше не останется бездомной. Все расходы на ветеринарное обследование, лечение и необходимые прививки берет на себя "Новая почта".

Ранее соучредительница компании Инна Поперешнюк сообщила, что один из сотрудников решил подарить собаке дом.

"На улицу собака уже не вернется - один из сотрудников компании готов взять животное в свою семью", - отметила Инна Поперешнюк.

Спасение животных - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что собаку Джесси, потерявшую хозяина во время обстрела Киева, приютили.Собака будет находиться под опекой спасателей в безопасности и спокойствии и пройдет обследование.

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Об источнике: "Новая почта" "Новая почта" - украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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