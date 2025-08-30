'Джесси в надежных руках': собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

Собака, которая после обстрела столицы два дня под завалами искала хозяина, теперь живет у спасателей.

Собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили / коллаж: Главред, фото: скриншот

Собака Джесси будет проходить адаптацию

Спасатели не будут сажать Джесси на цепь

Собаку Джесси, потерявшую своего хозяина во время вражеской атаки по Киеву 28 августа, приютили спасатели. Об этом 30 августа в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что Джесси два дня среди руин искала своего хозяина, но он погиб в результате российского обстрела столицы.

Собака будет проходить адаптацию и будет на попечении спасателей. Она будет жить за городом, на природе, "в любви и дружбе", подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели добавили, что принципиально не будут сажать собаку на цепь.

"Обещаем всем, кто волнуется: Джесси в надежных руках! Впереди обследование состояния здоровья и адаптация, так что пока она будет жить в вольере – в безопасности и покое. А дальше мы будем радовать вас фото и видео ее новой счастливой жизни. Чтобы все видели – даже после самого страшного горя возможна новая жизнь!" – говорится в сообщении.

Массированная атака по Украине 28 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

29 августа в Киеве были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет в жилой дом.

