"Джесси в надежных руках": собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

Виталий Кирсанов
30 августа 2025, 22:51
131
Собака, которая после обстрела столицы два дня под завалами искала хозяина, теперь живет у спасателей.
Собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили
Собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Собака Джесси будет проходить адаптацию
  • Спасатели не будут сажать Джесси на цепь

Собаку Джесси, потерявшую своего хозяина во время вражеской атаки по Киеву 28 августа, приютили спасатели. Об этом 30 августа в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что Джесси два дня среди руин искала своего хозяина, но он погиб в результате российского обстрела столицы.

видео дня

Собака будет проходить адаптацию и будет на попечении спасателей. Она будет жить за городом, на природе, "в любви и дружбе", подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели добавили, что принципиально не будут сажать собаку на цепь.

"Обещаем всем, кто волнуется: Джесси в надежных руках! Впереди обследование состояния здоровья и адаптация, так что пока она будет жить в вольере – в безопасности и покое. А дальше мы будем радовать вас фото и видео ее новой счастливой жизни. Чтобы все видели – даже после самого страшного горя возможна новая жизнь!" – говорится в сообщении.

'Джесси в надежных руках': собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

Смотрите видео об условиях, в которых теперь живет Джесси:

Массированная атака по Украине 28 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

29 августа в Киеве были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет в жилой дом.

