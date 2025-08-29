Укр
Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

Виталий Кирсанов
29 августа 2025, 12:43
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно скорее забрать вещи.
Кратко:

  • Аварийно-спасательные работы длились более 30 часов
  • Во время атаки на Киев 23 человека спасти не удалось
  • Всего количество пострадавших превысило 50 человек

В Киеве завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет в жилой дом. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, аварийно-спасательные работы длились более 30 часов подряд. За это время спасатели уже разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей.

"К сожалению, во время атаки на Киев 23 человека спасти не удалось, среди них – 4 ребенка. Младшей девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родственниками. Следователи и эксперты тщательно исследуют каждый из фактов", – рассказал министр.

Сотрудники ГСЧС освободили из-под завалов 17 человек, в том числе четырех детей.

Всего количество пострадавших превысило 50 человек. Все получают помощь, в том числе в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества – принято уже более 1,1 тысячи заявлений.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно скорее забрать вещи.

С вчерашней ночи на местах вражеских ударов в Киеве работали тысячи сотрудников системы МВД, которые сменяли друг друга каждые несколько часов. Были задействованы авиация и сотни единиц техники, в том числе и роботы.

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог заявил, что масштабная атака России на Киев ставит под угрозу мирные инициативы Дональда Трампа.

