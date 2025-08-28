Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома

В столице количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр.

Сатли известны подробности атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Новини Live

Кратко:

В Киеве разрушена пятиэтажка

Повреждения зафиксированы более чем на 20 локациях в семи районах столицы

Четверо погибших, более 20 человек ранены

В ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки есть жертвы и пострадавшие.

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, оккупанты применили различные типы дронов, баллистику, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Повреждены жилые дома в Дарницком и Днепровском районах.

Последствия атаки РФ

В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Спасатели пытаются деблокировать людей и вытащить их из-под завалов.

Пострадали девятиэтажные, шестнадцатиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с девятиэтажкой, горят автомобили.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, пожар локализован.

В Шевченковском районе пострадали несколько нежилых построек, офисы, автомобили.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки зафиксированы возгорания на нескольких локациях, в более десяти домах выбиты окна, пострадали автомобили.

В Деснянском районе - последствия атаки зафиксированы в нежилой зоне. Есть повреждения и в Оболонском районе.

"Итого по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", - рассказал Ткаченко.

Жертвы и пострадавшие

Ткаченко сообщил, что, по оперативной информации, по меньшей мере, трое киевлян погибли и 24 пострадали - люди получили травмы различной степени тяжести.

Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет. Постоянно приходят новые данные.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 06:22 известно о четырех погибших, среди которых двое детей, и более 20 раненых.

По его словам, спасательно-поисковые операции - в активной фазе. Оперативная обстановка динамически меняется. К тушению пожаров привлекли авиацию.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в результате российского массированного удара ночью 27 августа на территории энергетического предприятия в Полтавской области вспыхнул пожар. Часть потребителей осталась без света.

В ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов.

Из-за частичного отсутствия света в Сумах по городу курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Кроме того, есть проблемы с водой. Сегодня в Сумах вода будет подаваться с пониженным давлением по графику: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска также нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

