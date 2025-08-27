РФ ударила по Полтавщине: горело предприятие энергетики, часть города была без света

В результате атаки дронов было повреждено административное здание, транспортные средства и оборудование.

В Полтавской области поврежден объект энергетики и админздание / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Россия нанесла массированный удар по Полтавской области

Пострадало предприятие энергетического сектора

Электроснабжение уже восстановлено, пострадавших нет

В результате российского массированного удара ночью 27 августа на территории энергетического предприятия в Полтавской области вспыхнул пожар. Часть потребителей осталась без света.

О подробностях российской атаки рассказал глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Этой ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора", - написал он в Telegram.

Кроме того, повреждены административное здание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.

По словам Когута, бытовые и юридические потребители были без электроснабжения.

"На данный момент (8:15 утра – ред.) пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", – сообщил глава ОВА.

Когда ждать ракетного удара - мнение эксперта

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская оккупационная армия запускает ракеты "Калибр" по Украине максимум один раз в месяц. В целом, сейчас использование кораблей в акватории Черного моря для россиян довольно затруднено благодаря действиям украинских сил и союзников.

По его словам, ситуация в Черном море остается динамичной, но контролируемой.

Отметим, что, согласно данным Воздушных сил ВСУ, в последний раз оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами из акватории Черного моря в ночь на 21 августа. Тогда армия РФ применила 614 средств воздушного нападения, в том числе 14 "Калибров".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов.

Из-за частичного отсутствия света в Сумах по городу курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Кроме того, есть проблемы с водой. Сегодня в Сумах вода будет подаваться с пониженным давлением по графику: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска также нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

Другие новости:

