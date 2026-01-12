Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

Мария Николишин
12 января 2026, 15:19
298
Известно, что цены стали выше на фоне повышенного спроса.
Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов
Как изменились цены на фрукты и овощи / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине изменилась стоимость некоторых фруктов и овощей
  • В частности, цены выросли на белокочанную капусту и лук
  • Среди фруктов больше всего подорожал виноград

В начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, сокращение предложения продукции невысокого качества привело к росту цен на белокочанную капусту и лук. Их стоимость уже составляет 8-10 грн/кг и 7-9 грн/кг соответственно.

видео дня

Также дороже, чем в конце прошлого года, продаются брокколи (110-170 грн/кг), цветная (35-45 грн/кг) и пекинская (20-25 грн/кг) капуста.

Цены на фрукты в Украине

В то же время, в фруктовом сегменте подорожал виноград. Сейчас его уже продают по 70-130 грн/кг, хотя в конце декабря стоимость составляла 60-80 грн/кг. Также выросли цены на мандарин (75-185 грн/кг) и гранат (100-150 грн/кг).

Почему дорожают тепличные овощи

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в январе в Украине произойдет подорожание тепличной продукции, прежде всего огурцов и помидоров.

"Сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая", – подчеркнул он.

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в апреле-мае цены на яблоки в Украине могут подрасти и будут расти до тех пор, пока не появятся первые ягоды и фрукты нового урожая 2026 года. Только после этого цены могут несколько просесть.

Также известно, что с августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Поэтому стоит ожидать продолжения подорожания и в начале 2026 года. При сохранении относительной стабильности, рост цен не должен превысить 10%.

Кроме того, цены на сало в Украине также неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость становится больше непрерывно с июля 2024 года.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты цены на продукты новости Украины овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:36Война
Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

14:02Энергетика
"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Последние новости

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

Реклама
14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

Реклама
12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

Реклама
08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять