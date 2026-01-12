Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

Кратко:
- В Украине изменилась стоимость некоторых фруктов и овощей
- В частности, цены выросли на белокочанную капусту и лук
- Среди фруктов больше всего подорожал виноград
В начале 2026 года цены на овощи и фрукты в Украине продолжили расти. В частности, на фоне повышенного спроса подорожали тепличные овощи. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Так, сокращение предложения продукции невысокого качества привело к росту цен на белокочанную капусту и лук. Их стоимость уже составляет 8-10 грн/кг и 7-9 грн/кг соответственно.
Также дороже, чем в конце прошлого года, продаются брокколи (110-170 грн/кг), цветная (35-45 грн/кг) и пекинская (20-25 грн/кг) капуста.
Цены на фрукты в Украине
В то же время, в фруктовом сегменте подорожал виноград. Сейчас его уже продают по 70-130 грн/кг, хотя в конце декабря стоимость составляла 60-80 грн/кг. Также выросли цены на мандарин (75-185 грн/кг) и гранат (100-150 грн/кг).
Почему дорожают тепличные овощи
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в январе в Украине произойдет подорожание тепличной продукции, прежде всего огурцов и помидоров.
"Сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая", – подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в апреле-мае цены на яблоки в Украине могут подрасти и будут расти до тех пор, пока не появятся первые ягоды и фрукты нового урожая 2026 года. Только после этого цены могут несколько просесть.
Также известно, что с августа 2025 года цена кофе в розничных сетях дополнительно выросла на 11%. Поэтому стоит ожидать продолжения подорожания и в начале 2026 года. При сохранении относительной стабильности, рост цен не должен превысить 10%.
Кроме того, цены на сало в Украине также неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость становится больше непрерывно с июля 2024 года.
