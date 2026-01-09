Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Что сказала Сунько:
- В Украине подорожает рыба
- Большинство видов рыбы будут стоить больше 100 гривен
В Украине продолжают расти цены на большинство продуктов. Не исключение и рыба, которая в этом году может подорожать. Об этом Новини.LIVE рассказала совладелица рыбного хозяйства Черкасской области Анна Сунько.
По ее словам, есть несколько причин роста цен на рыбу. Среди них и высокий уровень затрат на корма и энергоносители, что провоцирует удорожание продукта.
Какой основной фактор подорожания рыбы
По словам Сунько, главная причина повышения цен на рыбу - это высокая себестоимость производства. В 2026 году вообще прогнозируется столкновение факторов, которые вместе давят на рыбный рынок.
"Из-за длительных отключений электроэнергии в результате обстрелов оккупантов растет себестоимость выращивания рыбы и ее дальнейшая реализация. Теперь нужно учитывать расходы на генераторы для того, чтобы охлажденная рыба сохраняла качество", - пояснила она.
При этом спикер отметила, что рост цен будет постепенным. В 2026 году ожидается планомерный рост цен на:
- лящ от 100 грн/кг;
- толстолоб от 85-90 грн/кг;
- сом от 150 грн;
- белый амур до 90 грн/кг;
- форель до 200-240 грн/кг.
А вот цены на хек и пангасиус могут вырасти на 15-20%, таким образом хек будет стоить 150-180 грн/кг, а пангасиус — около 140 грн/кг.
Какие продукты подорожают в Украине — прогноз эксперта
Главред писал, что по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, вероятность изменения цен на молочную продукцию в Украине высока.
В то же время, по словам эксперта, стоит ожидать повышения цен на овощи, в частности огурцы и помидоры. С тепличными овощами ситуация сложнее. Потому что сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, — это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на сало в Украине неуклонно растут. В годовом измерении продукт подорожал на 29% и стоимость становится больше непрерывно с июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что после рождественско-новогодних праздников цены на продукты в Украине обычно снижаются. Однако лук разных сортов такой тенденции не демонстрирует.
Накануне стало известно, что говядина в Украине продолжает дорожать вслед за мировыми рынками. А вот в январе-феврале цены на курятину могут стабилизироваться.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новини.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
