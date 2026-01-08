Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

Национальный банк Украины установил курс доллара и евро на новой исторической отметке.

Курс валют на 9 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

В пятницу, 9 января, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара до новой исторической отметки. Евро преодолел психологическую границу в 50 гривен, а польский злотый также заметно подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 9 января установлен на уровне 42,99 грн/долл. Американская валюта выросла почти на 28 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (курс на 8 января составлял 42,7155 грн/долл.). Таким образом, доллар в четвертый раз подряд установил новый рекорд.

Евро также продемонстрировал стремительный рост. Курс европейской валюты впервые пересек отметку в 50 гривен и составляет 50,1762 грн/евро, что на 25 копеек больше, чем в четверг (49,92 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к завершению торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 43,1/43,13 грн/долл., а евро - 50,28/50,30 грн/евро.

Курс злотого на 9 января

Польский злотый поддержал общий тренд на подорожание иностранных валют. На пятницу его официальный курс установлен на уровне 11,92 грн, что на 7 копеек выше показателя четверга (11,8493 грн).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему доллар и евро резко выросли - мнение эксперта

Председатель ЦЭС Глеб Вышлинский объяснил, что подорожание доллара и евро на стыке лет имеет сезонный характер, связанный с бюджетными выплатами, которые в конце декабря поступают бизнесу и населению, а затем частично направляются на импорт, покупку валюты или сбережения.

По его словам, заметное на первый взгляд подорожание, в частности на 50 копеек при курсе 42-43 грн за доллар, составляет менее одного процента и значительно уступает обычным суточным колебаниям на мировых рынках.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, накануне 8 января НБУ повысил курс доллара и евро до нового исторического максимума. Доллар вырос до 42,71 грн/долл. (+15 коп.), а евро - 49,92 грн/евро (+13 коп.).

Также экономист Алексей Плотников объясняет рост евро укреплением его по отношению к доллару. В 2026 году курс, вероятно, останется высоким, около 50 грн.

Как сообщал Главред, в неделю с 5 по 11 января резких колебаний валютного курса в Украине не ожидается. Доллар прогнозируют в пределах 42,3-42,8 грн, евро - 48,5-49,75 грн.

