Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

Руслана Заклинская
8 января 2026, 17:02
212
Национальный банк Украины установил курс доллара и евро на новой исторической отметке.
Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды
Курс валют на 9 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 9 января
  • Какой рекорд установил евро
  • Что происходит с курсом злотого

В пятницу, 9 января, Национальный банк Украины снова повысил официальный курс доллара до новой исторической отметки. Евро преодолел психологическую границу в 50 гривен, а польский злотый также заметно подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 9 января установлен на уровне 42,99 грн/долл. Американская валюта выросла почти на 28 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (курс на 8 января составлял 42,7155 грн/долл.). Таким образом, доллар в четвертый раз подряд установил новый рекорд.

видео дня

Евро также продемонстрировал стремительный рост. Курс европейской валюты впервые пересек отметку в 50 гривен и составляет 50,1762 грн/евро, что на 25 копеек больше, чем в четверг (49,92 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к завершению торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 43,1/43,13 грн/долл., а евро - 50,28/50,30 грн/евро.

Курс злотого на 9 января

Польский злотый поддержал общий тренд на подорожание иностранных валют. На пятницу его официальный курс установлен на уровне 11,92 грн, что на 7 копеек выше показателя четверга (11,8493 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему доллар и евро резко выросли - мнение эксперта

Председатель ЦЭС Глеб Вышлинский объяснил, что подорожание доллара и евро на стыке лет имеет сезонный характер, связанный с бюджетными выплатами, которые в конце декабря поступают бизнесу и населению, а затем частично направляются на импорт, покупку валюты или сбережения.

По его словам, заметное на первый взгляд подорожание, в частности на 50 копеек при курсе 42-43 грн за доллар, составляет менее одного процента и значительно уступает обычным суточным колебаниям на мировых рынках.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, накануне 8 января НБУ повысил курс доллара и евро до нового исторического максимума. Доллар вырос до 42,71 грн/долл. (+15 коп.), а евро - 49,92 грн/евро (+13 коп.).

Также экономист Алексей Плотников объясняет рост евро укреплением его по отношению к доллару. В 2026 году курс, вероятно, останется высоким, около 50 грн.

Как сообщал Главред, в неделю с 5 по 11 января резких колебаний валютного курса в Украине не ожидается. Доллар прогнозируют в пределах 42,3-42,8 грн, евро - 48,5-49,75 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:35Война
Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

17:02Экономика
Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Гороскоп на завтра 9 января: Львам - грандиозный успех, Девам - неудача

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Последние новости

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильник

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

Реклама
16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

15:43

Получится у всех: рецепт любимого десерта из детства на сметане

15:38

Штормы и метели накроют страну: украинцев призвали никуда не выезжатьВидео

15:24

Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

14:55

Один ингредиент меняет все: лучший способ идеальной яичницы – вкус потрясаетВидео

14:48

LaserVille объявляет о расширении услуг в Киеве новости компании

14:47

Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

14:36

Пять знаков зодиака встретят истинную любовь в этом году: кому повезет

Реклама
14:32

Направлялся в Россию: дрон атаковал нефтяной танкер вблизи Турции, подробности

14:25

Жена Виктора Павлика слегла - врачи делают все возможное

14:07

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

13:58

Михаил Поплавский: Университет культуры задаёт тренды и переходит к "Университету в смартфоне" актуально

13:53

Прореживать больше не нужно: огородница раскрыла лучший метод посадки морковиВидео

13:33

"Это работает": Мэтт Деймон признался, как похудел для роли в "Одиссее"

13:31

Какой когда-то была Киевщина: украинцев поставила в ступор карта 1699 года

13:23

Восемь бытовых привычек, которые незаметно делают ваш дом грязнее и хуже

13:05

Вещи, которые никогда не выйдут из моды: стилисты назвали пять предметов

12:59

Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

12:40

Кот в панике от пылесоса: почему животное боится и что делатьВидео

12:37

С лопатой стоят даже мэры: в Украине Армагеддон, регионы накрыла опасная непогода

12:30

Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

12:29

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

12:13

Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

12:02

Вдова умершего ADAM растрогала душераздирающим обращением к нему

11:44

Вдовец Брижит Бардо раскрыл причину смерти и последние слова звезды

11:36

"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

11:29

Как убрать соль с обуви зимой: простые способы для кожи, замши и ткани

11:26

Стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора - как проголосовать

Реклама
11:10

Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

11:08

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

11:04

"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

10:56

Младшую дочь Заворотнюк жестоко облапошили в РФ: что с ней сделали

10:40

"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

10:29

"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

10:11

Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

10:07

Его еще можно спасти: как понять, что денежное дерево погибает

09:42

Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

09:34

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные переменыФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять