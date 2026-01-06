Укр
Готовит ли доллар резкий скачок: банкир спрогнозировал курс валют на неделю

Дарья Пшеничник
6 января 2026, 10:33
В течение 5-11 января факторы, которые могут вызвать курсовые колебания, будут достаточно сбалансированными, а валютный рынок - устойчивым.
Доллары и евро
Что будет с курсом доллара и евро в течение недели / Коллаж: Главред, фото: Freepik

В Украине в течение недели с 5 по 11 января не ожидается резких колебаний валютного курса. Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина", подчеркнув, что ситуация на рынке остается контролируемой и сбалансированной.

По его словам, все ключевые факторы, которые могут влиять на курс, пока уравновешены, а Национальный банк сохраняет возможность оперативно сглаживать любые перекосы на межбанке.

Прогноз курса на неделю

Лесовой отметил, что на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 42,3-42,8 грн, а евро - 48,5-49,75 грн. На межбанковском рынке ожидаются подобные значения: 42,2-42,7 грн за доллар и 48,5-49,75 грн за евро.

Спреды и возможные отклонения

Разница между покупкой и продажей в кассах банков, по прогнозу, составит 0,5-0,6 грн для доллара и 0,8-1 грн для евро. В обменниках эти показатели могут быть несколько шире - 0,6-1 грн и 1-1,3 грн соответственно.

Средние недельные колебания, по оценке эксперта, не превысят 1-1,5% от стартовых значений.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 5 января НБУ повысил курс основных валют. Доллар подорожал до 42,29 грн, евро - до 49,58 грн, а злотый - до 11,77 грн.

Напомним, в январе 2026 года курс доллара в Украине будет оставаться стабильным. По прогнозу эксперта Тараса Лесового, резких колебаний не ожидается, а НБУ и в дальнейшем будет контролировать рынок.

Кроме этого, в госбюджете на 2026 год заложен курс 45,7 грн за доллар. В то же время эксперты Dragon Capital прогнозируют умеренное ослабление гривны - до около 44 грн в конце года.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

