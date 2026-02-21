Укр
"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из Беларуси

Алексей Тесля
21 февраля 2026, 21:31
Александр Лукашенко полностью зависим и выполнит любой приказ российского диктатора, считает Павел Латушко.
Важное из заявлений Латушко:

  • Украина выстроила систему обороны вдоль границы с Беларусью
  • Лукашенко не отправит армию без приказа Путина

Замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко заявил о том, что Украина на сегодняшний день достаточно хорошо выстроила систему обороны вдоль государственной границы с Беларусью.

"Кроме того, в Украине осознают, что Лукашенко самостоятельно никогда не отправит армию. Даже если допустить его субъектность и то, что он может отдать приказ вооруженным силам, он никогда не отдаст приказ о наступлении на Украину. Для него это смерти подобно – это означает, что его престол начинает трястись", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что в экономике Беларуси – глубочайший кризис: "То есть у него серьезные проблемы в экономике. И представить себе, что Лукашенко в такой ситуации отдает приказ о наступлении на Украину, – это катастрофа. Поэтому он никогда на это не пойдет".

Он также считает, что Лукашенко полностью зависим от Путина и выполнит любой приказ российского диктатора.

"Мы также слышали – и я обращал на это внимание еще год назад, – что Лукашенко очень хочет снова стать посредником, медиатором, и организовать "Минск-3". Путин уже говорил Зеленскому, чтобы тот приезжал в Москву, что нереалистично и выглядит как форма пренебрежительной коммуникации. Но что мешает Путину на каком-то этапе сказать Трампу: "Я готов встретиться в Минске". Тогда может возникнуть давление на президента Украины и украинские власти с целью провести переговоры в Минске", - отметил он.

Собеседник уверен, что это не отвечает интересам Украины, потому что Беларусь из-за действий Лукашенко рассматривается как страна-агрессор.

"Президент Украины не раз заявлял, что не согласится на переговоры ни в России, ни тем более в Беларуси, и неоднократно это подчеркивал. Думаю, что нынешнее политико-правовое решение фактически ставит точку в этом вопросе: мы никогда не согласимся на "Минск-3" с участием Лукашенко", - добавил Латушко.

Смотрите видео - интервью Павла Латушко:

Напряжение между Лукашенко и Путиным: взгляд эксперта

Политический аналитик Павел Усов прокомментировал недавний инцидент с российскими беспилотниками, которые атаковали территорию Польши в момент освобождения политических заключённых в Белоруссии. По его оценке, действия Москвы могли быть попыткой повлиять на ситуацию, выбрав для этого страну — члена НАТО.

При этом эксперт отметил необычное поведение Минска: белорусские власти заранее информировали польскую сторону о возможном пересечении границы дронами, что нетипично для подобных операций.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Павел Латушко

Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.

Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

