"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из Беларуси

Важное из заявлений Латушко:
- Украина выстроила систему обороны вдоль границы с Беларусью
- Лукашенко не отправит армию без приказа Путина
Замглавы Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко заявил о том, что Украина на сегодняшний день достаточно хорошо выстроила систему обороны вдоль государственной границы с Беларусью.
"Кроме того, в Украине осознают, что Лукашенко самостоятельно никогда не отправит армию. Даже если допустить его субъектность и то, что он может отдать приказ вооруженным силам, он никогда не отдаст приказ о наступлении на Украину. Для него это смерти подобно – это означает, что его престол начинает трястись", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт напомнил, что в экономике Беларуси – глубочайший кризис: "То есть у него серьезные проблемы в экономике. И представить себе, что Лукашенко в такой ситуации отдает приказ о наступлении на Украину, – это катастрофа. Поэтому он никогда на это не пойдет".
Он также считает, что Лукашенко полностью зависим от Путина и выполнит любой приказ российского диктатора.
"Мы также слышали – и я обращал на это внимание еще год назад, – что Лукашенко очень хочет снова стать посредником, медиатором, и организовать "Минск-3". Путин уже говорил Зеленскому, чтобы тот приезжал в Москву, что нереалистично и выглядит как форма пренебрежительной коммуникации. Но что мешает Путину на каком-то этапе сказать Трампу: "Я готов встретиться в Минске". Тогда может возникнуть давление на президента Украины и украинские власти с целью провести переговоры в Минске", - отметил он.
Собеседник уверен, что это не отвечает интересам Украины, потому что Беларусь из-за действий Лукашенко рассматривается как страна-агрессор.
"Президент Украины не раз заявлял, что не согласится на переговоры ни в России, ни тем более в Беларуси, и неоднократно это подчеркивал. Думаю, что нынешнее политико-правовое решение фактически ставит точку в этом вопросе: мы никогда не согласимся на "Минск-3" с участием Лукашенко", - добавил Латушко.
Смотрите видео - интервью Павла Латушко:
Напряжение между Лукашенко и Путиным: взгляд эксперта
Политический аналитик Павел Усов прокомментировал недавний инцидент с российскими беспилотниками, которые атаковали территорию Польши в момент освобождения политических заключённых в Белоруссии. По его оценке, действия Москвы могли быть попыткой повлиять на ситуацию, выбрав для этого страну — члена НАТО.
При этом эксперт отметил необычное поведение Минска: белорусские власти заранее информировали польскую сторону о возможном пересечении границы дронами, что нетипично для подобных операций.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
О персоне: Павел Латушко
Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.
Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.
