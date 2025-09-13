Путин "подставил" Лукашенко на фоне сделки Минска с Трампом: названа причина

Для Александра Лукашенко было критически важно не сорвать сделку, а полет дронов мог поставить ее под угрозу.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов прокомментировал атаку дронов РФ на Польшу на фоне освобождения белорусским диктатором Александром Лукашенко политзаключенных.

"Эта встреча (Лукашенко и представителей США, - ред.) и освобождение заключенных могли сорваться из-за дроновой атаки России на Польшу в контексте атаки на Украины. Власти Беларуси продемонстрировали готовность действовать осторожно, чтобы не сорвать достигнутую договоренность", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что освобождение политзаключенных по согласованным спискам и удовлетворение требований Лукашенко — например, отмена санкций против государственной компании "Белавиа" — готовилось долго и не могло быть реализовано за один день, особенно в таких сложных условиях.

"Для Лукашенко было критически важно не сорвать сделку, а полет дронов мог поставить ее под угрозу. Тут можно лишь спекулировать, не пыталась ли Москва таким образом препятствовать началу этого процесса, атаковав страну НАТО. Белорусская сторона предупредила Польшу о возможных прилетах дронов с территории Беларуси, что ранее никогда не делалось", - отметил он.

По его словам, можно допустить, что Лукашенко действительно был заинтересован в развитии этих направлений. Также можно предположить, что Россия стремилась пресечь любые возможности дистанцирования или политического лавирования, и Лукашенко в этом плане действует осторожно.

"Интересно, что все эти события совпали по времени: никто, кроме американской стороны и, возможно, российской стороны, не знал о проведении высокой встречи и освобождении политических заключенных. И так получилось, что именно перед этой встречей и приездом специального посланника Дональда Трампа были запущены дроны, возникла критическая ситуация в регионе, и Беларусь в какой-то степени тоже оказалась вовлечена", - пояснил собеседник.

Усов добавил, что эти выводы являются предположениями: "У нас нет точной информации о том, как Лукашенко будет вести себя в таких обстоятельствах. Тем не менее, это выглядит логично с учетом того, что мы наблюдаем".

Александр Коваленко, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление", прокомментировал недавнее освобождение Сергея Тихановского, находившегося в заключении в Беларуси. По его словам, Александр Лукашенко освободил людей, которых можно считать пророссийскими агентами, ранее действовавшими против него самого внутри страны.

Коваленко также объяснил возможные мотивы такого шага со стороны Лукашенко — по мнению эксперта, речь идёт не о либерализации, а о попытке заручиться дополнительной поддержкой со стороны Дональда Трампа, если тот вернётся к власти в США.

Ранее сообщалось, что 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

