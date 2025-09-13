Трамп пытается подготовиться к торгу с Путиным и оттянуть Лукашенко от России - Усов

Россия ударом дронов по Польше могла пытаться сорвать встречу Лукашенко с делегацией США в Беларуси, считает эксперт.

Снятие санкций США с Белавиа - это требование Лукашенко / Коллаж Главред

11 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с заместителем спецпредставителя США по вопросам Украины и Беларуси Джоном Коуллом. В рамках встречи США официально объявили о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа". После этого власти Беларуси освободили 52 политзаключенных.

В первой части интервью Главреду руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов рассказал, зачем Трамп снял санкции с "Белавиа" и почему налет дронов на Польшу мог быть попыткой РФ сорвать переговоры Минска и Вашингтона.

Учитывая то, что Трамп ранее проводил телефонный разговор с Лукашенко, а теперь мы видим делегацию из США, которая приезжает в Минск с почестями, какова его цель в налаживании отношений с Лукашенко?

Здесь прослеживается вполне прагматическая задача Трампа — показать свою эффективность как политика, способного решать сложные и, на первый взгляд, неразрешимые вопросы. Понятно, что на фоне прошедших переговоров с Путиным на Аляске и после саммита ШОС, где встретились авторитарные лидеры значительной части мира, усилия Трампа по урегулированию конфликта не увенчались успехом. Напротив, они вызвали массу критики — прежде всего из-за предложенной США формулы заключения мирных соглашений с Россией, которые могут обернуться катастрофой для Украины. Соответственно, Трампу важно компенсировать эти неудачи. Потому одна рука Трампа словно протянута на Ближний Восток, где продолжается военная операция Израиля, а другая — в Европу, где все еще не удается урегулировать войну.

В этих обстоятельствах Лукашенко становится удобной целью. Решение вопросов, связанных с освобождением политических заключенных, не требует больших усилий. Здесь можно использовать простые механизмы: поздравить с днем рождения, назвать Лукашенко "уважаемым президентом Беларуси", направить в Минск делегацию высокопоставленных представителей Госдепа.

На этом фоне освобождение группы политзаключенных выглядит как результат дипломатических усилий Трампа. Потому что первая крупная партия заключенных была отпущена несколько месяцев назад (включительно с оппозиционером Сергеем Тихановским) — и этот шаг вызвал эффект разорвавшейся бомбы, создав позитивный имидж Трампа как человека, который смог этого добиться.

Конечно, это не решает всей проблемы политзаключенных и тем более не меняет гуманитарную ситуацию в Беларуси или вопросы безопасности. Однако именно эта тема находится на слуху на Западе. И то, чего не удается добиться санкциями и давлением, Трамп демонстративно решает через "сделку". Таким образом он набирает политические очки и показывает миру, что остается эффективным "make a deal"-политиком. Трамп стремится показать, что он в состоянии вести переговоры с авторитарными лидерами. Это первая, скорее психологическая, политическая задача для него.

Вторая цель — частично прагматическая: попытка найти еще один канал связи с Москвой. Хотя я в это не особо верю, ведь ничто не мешает Трампу регулярно звонить Путину и общаться с ним без посредников. Но здесь проявляется и старая парадигма политики США, в том числе и периода предыдущей администрации Трампа, — игра на поле России и стремление создать иллюзию, что США способны "отыграть" Беларусь или наладить с ней отношения, что якобы стабилизирует ситуацию в регионе.

А ситуация в регионе действительно крайне напряженная. Возможно, таким образом Трамп пытается заложить запас на будущее в торге с Путиным и в надежде, пусть даже иллюзорной, оттянуть Лукашенко от России.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

То есть все-таки можно расценивать эти шаги как попытку вывести Беларусь из орбиты Москвы?

Сейчас однозначно говорить о возможности вывести Лукашенко из-под "зонтика" Кремля невозможно по причине того, что после 2020 года в стратегическом, политическом и экономическом плане Беларусь задушена и фактически стала прокси российских гибридных операций на Западе. И иммиграционный кризис на границах ЕС, и приграничные провокации, и использование территории для нападения на Украину, а также размещение российского ядерного оружия. Но даже в таких условиях, как показывал опыт 1950–1960-х годов, при всеобъемлющем контроле в то время Советского Союза, а теперь РФ не играть на этом поле, с точки зрения реальной политики было бы ошибкой. То есть даже в этих условиях, когда присутствует российская воля в Беларуси, не пытаться разыгрывать какие-то партии с точки зрения администрации Трампа ошибочно.

Хотя, конечно, возникает целый ряд вопросов относительно выстраивания отношений с Россией, когда мы видим ее задабривание. Это ставит под сомнение реальность намерений Вашингтона оттянуть Беларусь от России, особенно если при этом демонстрируется готовность торговаться Украиной. Такая позиция выглядит парадоксальной и не совсем рациональной. Поэтому мы можем лишь предполагать и пытаться наделять действия Трампа глубокими смыслами — остается надеяться, что за ними действительно стоит определенная стратегия.

Пока все ограничивается гуманитарными вопросами, возможной точечной отменой отдельных санкций и, возможно, восстановлением дипломатических отношений. Потому что посольство США в Беларуси сейчас не работает, и появление полноценного американского посла в Беларуси стало бы в какой-то степени подтверждением ее субъектности, которую страна фактически утратила после 2022 года.

Для Лукашенко это также имеет значение и может открыть определенное пространство для маневра. Но еще раз подчеркну: в условиях всесторонней зависимости Беларуси от России ожидать, что Лукашенко бросится менять курс, не приходится.

То, что все эти события произошли накануне начала совместных с Россией учений в Беларуси "Запад-2025", может говорить о том, что это попытка Вашингтона задобрить не столько Лукашенко, а Россию?

Нет, я не вижу здесь никакой связи. Процесс гуманитарного характера — освобождение политических заключенных — не был связан с геополитической ситуацией вокруг Беларуси. Он проходил постоянно и регулярно.

Тем не менее, стоит обратить внимание на важный момент.

Эта встреча и освобождение заключенных могли сорваться из-за дроновой атаки России на Польшу в контексте атаки на Украины. Власти Беларуси продемонстрировали готовность действовать осторожно, чтобы не сорвать достигнутую договоренность. Дело в том, что освобождение людей по согласованным спискам и удовлетворение требований Лукашенко — например, отмена санкций против государственной компании "Белавиа" — готовилось долго и не могло быть реализовано за один день, особенно в таких сложных условиях.

Для Лукашенко было критически важно не сорвать сделку, а полет дронов мог поставить ее под угрозу. Тут можно лишь спекулировать, не пыталась ли Москва таким образом препятствовать началу этого процесса, атаковав страну НАТО. Белорусская сторона предупредила Польшу о возможных прилетах дронов с территории Беларуси, что ранее никогда не делалось.

Соответственно, можно допустить, что Лукашенко действительно был заинтересован в развитии этих направлений. Также можно предположить, что Россия стремилась пресечь любые возможности дистанцирования или политического лавирования, и Лукашенко в этом плане действует осторожно.

Интересно, что все эти события совпали по времени: никто, кроме американской стороны и, возможно, российской стороны, не знал о проведении высокой встречи и освобождении политических заключенных. И так получилось, что именно перед этой встречей и приездом специального посланника Дональда Трампа были запущены дроны, возникла критическая ситуация в регионе, и Беларусь в какой-то степени тоже оказалась вовлечена.

Поэтому, чтобы сохранить налаживание связи, был проявлен "жест доброй воли". Хочу подчеркнуть, что это лишь предположения и спекуляции, так как у нас нет точной информации о том, как Лукашенко будет вести себя в таких обстоятельствах. Тем не менее, это выглядит логично с учетом того, что мы наблюдаем.

Раз уж вы упомянули налет российских дронов на Польшу, я уточню: мы видели реакцию Трампа на этот инцидент, когда он сказал, что возможно, это была "ошибка". Как бы вы объяснили эту реакцию - можно ли это считать подыгрыванием России с его стороны, или же это просто отсутствие конкретного ответа?

Мы наблюдаем такие реакции [Трампа] постоянно — зачастую они совершенно невнятные и даже можно сказать, подыгрывают российской пропаганде. Это проявлялось и в отношении регулярных бомбардировок Украины, включая удары по жилым кварталам, где гибнут мирные люди в момент переговоров с Трампом. И при этом Трамп говорит: "Я недоволен Путиным, я с ним еще поговорю". О чем?

Потому реакция на инцидент в Польше кажется очевидной, но еще более спорной была реакция генсека НАТО, который заявил, что это не была атака на страну-члена НАТО и что нет смысла запускать 5 статью Устава НАТО.

При этом даже российские Z-каналы с сотнями тысяч подписчиков прямо утверждают, что никакой ошибки не было: чтобы преодолеть такое расстояние, дрон "Гербера" нужно было запасти дополнительным топливом. Он пролетел более 1000 км, чего ранее не было. Естественно, это также отражает оценку состояния ПВО. В плане пропаганды Россия сейчас лидирует: они демонстрируют, что налет якобы показал неэффективность ПВО, которая из пары десятков смогла сбить лишь пару штук. Как оценивать действия стран НАТО в таких обстоятельствах — вопрос сложный, и реакции пока противоречивы.

Факт, что не принимаются быстрые решения по укреплению границы или по поставкам дополнительных систем ПВО для Украины, а также не рассматривается закрытие неба хотя бы над западной частью Украины и границей с ней, показывает бессилие НАТО в условиях, когда война идет уже почти четыре года. То есть НАТО как организация не готово даже к локальным провокациям. А если представить разноплановую атаку — не только по Польше, но и если дроны случайно заблудятся и полетят, например, по Литве, Латвии, Эстонии, или Румынии, то в политическом плане реакция Трампа на этот инцидент выглядит даже не крайне слабой, а никакой. При этом военные действия, пока не открытые, но уже активные со стороны России, постепенно переносятся в Европу и затрагивают страны НАТО.

Вы упоминали также снятие санкций с "Белавиа". Насколько, на ваш взгляд, велик риск того, что США смогут с помощью этого фактически помочь России обходить санкции?

Да, такое опасение существует, но если бы у Вашингтона была воля использовать, например, Беларусь и "Белавиа" для обхода собственных санкций против России, то почему бы тогда просто не отменить санкции против российских предприятий напрямую?

Если информация о том, что через "Белавиа" поступают какие-то детали Boeing для обслуживания российских самолетов, выйдет наружу, то придется реагировать и снова вводить санкции против "Белавиа". Где логика?

Мы видим, что Трамп чуть ли не расстилается перед Путиным и едва не готов продать часть Украины, чтобы заключить непонятно какой мир. Тогда зачем такие сложности, чтобы обходить санкции, когда можете просто эти санкции могут отменить и создать какие-то там предприятия. Потому что и так это будет очевидно, что вы поддерживаете Россию, пускай даже через какие-то третьи страны. При этом мы видим, что США проводят жесткую политику в отношении стран вроде Казахстана или Грузии, через которые Россия пыталась и продолжает пытаться обходить санкции, включая финансовую и банковскую сферы. В этом контексте ситуация с "Белавиа" выглядит немного нелогичной.

А как тогда это можно объяснить?

Это торг, требование Минска. Я не исключаю, что это возможно, но пытаюсь оценить ситуацию логично. Повторюсь: если логика Трампа заключается в том, чтобы каким-то образом "спустить все на тормозах" и начать торговые сделки с Россией, ему ничто не мешает просто отменить санкции против предприятий с двойным назначением. Все понимают, что белорусский ВПК фактически интегрирован в российский ВПК и что белорусская промышленность уже работает на российскую промышленность. Соответственно, понятно, что "Белавиа" будет использоваться как один из элементов для получения необходимого оборудования. Основные полеты "Белавиа" сегодня осуществляются через Москву, а также в Грузию, страны СНГ и третьи страны. Это никто не отрицает.

Другой вопрос — почему именно так было принято решение? Это было условием Лукашенко, одним из ключевых его требований. Речь идет о ряде предприятий, против которых введены санкции, в том числе "Белавиа". Причем эти санкции были введены не в результате войны, а значительно раньше — после инцидента с посадкой самолета польской авиакомпании Ryanair с участием одного из бывших оппозиционеров, который сегодня работает на режим Лукашенко, Романа Протасевича. Этот случай и привел к введению санкций со стороны Запада.

Но отмена санкций против "Белавиа" не отменяет санкций Европейского Союза. То есть "Белавиа" все равно не сможет летать в Европу, и пока неизвестно, как поведут себя европейские политики.

Кроме "Белавиа", речь идет еще о "Белкалии" — одном из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Против него санкции были введены уже после 2020 года. Есть и другие промышленные предприятия, через которые поставляются определенные технологии в Россию. Одним из ключевых вопросов на повестке дня, как я думаю, была отмена санкций в отношении "Белавиа" и "Белкалия". Об этом ранее даже говорил Трамп. Больше Запад ничего не могут предложить Лукашенко, и у него Лукашенко, по сути, других требований нет. И кроме игры с санкциями, вероятно, мы будем наблюдать и дальнейшее ослабление санкций с целью стимулировать освобождение хотя бы нескольких сотен людей.

Другие механизмы на сегодняшний день не работают. Единственным альтернативным инструментом для "торга" остаются санкции. Но санкции сами по себе никак не влияют на ослабление репрессий или освобождение политических заключенных. Даже "торг" не остановит аресты и репрессии. Но под давлением санкций таких крупных освобождений не было. Только в результате торга Лукашенко пошел на освобождение — и то исключительно частичное, дозированное в силу того, что процесс торга будет продолжаться.

Таким образом, основной показатель того, что игра ведется и правила понятны обеим сторонам, — это обмен или "торг", заключенный ради отмены хотя бы санкций в отношении "Белавиа".

Мы видели информацию о том, что один из тех, кого отпустил Лукашенко в рамках этого обмена, Николай Статкевич, изъявил желание остаться в Беларуси. Какие риски это создает для режима Лукашенко в перспективе, если внутри страны будут появляться подобные фигуры?

Я бы хотел сделать небольшую ремарку для правильной оценки ситуации. Часто используют слова "освободили" или "выпустили", но это не совсем корректно. По сути, людей просто обменяли и вывезли из страны — депортировали без документов и паспортов, фактически лишив гражданства. Лукашенко давно о об этом заявлял, и ожидать чего-либо другого не имеет смысла. Так же, как не имеет смысла ожидать, что Путин перестанет бомбить украинские города.

Николай Статкевич / facebook.com/nikolaj.statkevich

Понятно, что один из представителей старой оппозиции, Николай Статкевич, решил остаться в Беларуси. По данным, которые передают его собеседники, он заявил: "Мне Лукашенко не указ, я останусь со своим народом". После нескольких часов переговоров и давления со стороны боевиков Лукашенко, он, очевидно, был вывезен обратно в тюрьму.

Влияние этого на дальнейший процесс трудно оценить. Конечно, это сбивает первоначальный сценарий: обмен должен был пройти тихо и незаметно, а все внутренние конфликты и кризисы оппозиции должны были проявиться уже после того, как участники попадут на свободу и начнут разбираться между собой — как это произошло, к сожалению, с Тихановским.

Для Лукашенко это раздражающий фактор, тем более что Статкевич для него — личный враг. Его действия часто непредсказуемы, что ранее также вызывало раздражение у Лукашенко. Тот факт, что он был включен в список на освобождение, говорит о том, что фамилия Статкевича была частью соглашения о переговорах. Сорвет ли это дальнейшие сделки? Я думаю, что нет. Возможно, это на какое-то время заморозит процесс, но не сорвет его в конечном итоге. Потому что Лукашенко получает очевидные дивиденды — как политические, так и в вопросе санкций, возвращается его субъектность.

Психологически для Лукашенко, как для опытного диктатора, важно внешнее признание. Он видит себя равным Трампу: во время разговора с посланником Дональда он ставит себя на уровень сильных мировых лидеров — Си Цзиньпина, Путина и Трампа. Он редко позволяет себе называть по имени, "Володей" даже Путина, но несколько раз сделал это в отношении Трампа — не "президент", не "Трамп", а просто "Дональд", как будто это его близкий друг. Для него это важно и с точки зрения Москвы, и с точки зрения собственного окружения: он демонстрирует, что контролирует ситуацию, что он сильный лидер, что получает то, что хочет, и что Запад слабеет в проведении политики давления. Очевидно, что он будет использовать этот прорыв максимально.

Что будет со Статкевичем? На сегодняшний день может случиться все что угодно. Возможно, ситуация с другими политическими заключенными — например, Навальным — также изменится, но прямо сейчас с ним ничего не произойдет. Несмотря на то, что за несколько дней перед этими событиями в Могилевской тюрьме нашли повешенным одного из политзаключенных, это не сорвало сделку со стороны США, хотя событие более значимое. Расследование не велось, что показывает попытки властей Беларуси скрыть ситуацию. Таким образом, я думаю, что пока со Статкевичем ничего не случится (надеюсь, что и потом тоже), поскольку обе стороны — американская и белорусская — заинтересованы, чтобы процесс продолжался. Потому, возможно, следующая группа политических заключенных не будет такой статусной, и власти РБ перестрахуются: запечатают вагон, усилят охрану, чтобы на нейтральной территории больше не возникали критические ситуации.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

