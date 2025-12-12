Укр
Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

Алена Кюпели
12 декабря 2025, 21:02
38
Команде проекта также удалось найти личного фотографа Пабло Эскобара, который показал архивы с частных вечеринок и других закрытых событий.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров должен был снимать брата Эскобара/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров поделился о том, что готовил невероятный выпуск о самом известном наркобароне мира Пабло Эскобаре.

Как пишет 1+1, в конце зимы 2022 команда Комарова работала в Колумбии. Важнейшим событием должно было стать интервью с родным братом Пабло Эскобара – Роберто. Именно он должен стать героем выпуска о наследии известнейшего наркобарона мира и о том, чем живет Медельин сегодня.

Дмитро Комаров Вихід
Дмитро Комаров Вихід / Пресслужба

"Мы вернулись из Колумбии в Украину в середине февраля 2022 года, оставив вещи в Колумбии. По плану у нас в начале марта было продолжение съемок. Мы возвращались в Украину всего на две недели, поэтому оставили там все вещи, в том числе технику. Летели только с ручной кладью", – вспоминает Комаров.

видео дня

Комаров добавляет, что ему удалось даже познакомиться с братом лидера преступной империи - Роберто. "В Колумбии я познакомился с родным братом Пабло Эскобара, Роберто. Пабло все знают – это самый влиятельный наркобарон в мире, а Роберто Эскабар был его самым близким человеком не только по крови, но и по деятельности. Большую часть жизни он провел в тюрьме, и сейчас у него повреждено лицо, ведь в тюрьму ему прислали письмо, в котором была взрывчатка. Оно взорвалось в его руках. Он должен был об этом рассказывать зрителям "Мира наизнанку" и 1+1 в эксклюзивном интервью, которое не состоялось по известным причинам, потому что в те дни я уже снимал полномасштабное вторжение", – говорит Комаров.

Дмитро Комаров про новий випуск
Дмитрий Комаров снимал войну в Украине / Фото ТСН

Команде проекта также удалось найти личного фотографа Пабло Эскобара, который показал архивы с частных вечеринок и других закрытых событий. Эти материалы должны были стать основой для уникального выпуска.

Когда началась полномасштабная война, команда Мира наизнанку мгновенно изменила планы. Съемок в Латинской Америке они начали документировать вторжение России. Но все их камеры и оборудование остались в Колумбии – а в первые дни марта 2022 найти технику в Украине было почти невозможно.

"Вместо съемок Эскабара мы снимали войну в Украине, но в начале марта невозможно было найти технику – ни в аренду, ни купить. А наша была в Колумбии. Первые военные съемки мы делали заемной техникой, и это была проблема. И в то же время я параллельно организовывал способ передать в Украину из Колумбии нашу технику. По почте, к сожалению, нельзя было передать, поэтому наш гид со своим сыном взял билеты и прилетел в Варшаву, и потом машину технику привезли в Киев", – рассказал Комаров.

О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса
Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

