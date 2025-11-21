"Пропускал через себя": Дмитрий Комаров рассказал о кардинальных переменах

Вы узнаете:
- Дмитрий Комаров рассказал о фильме "Выход"
- С какими трудностями он столкнулся
Завтра, 22 ноября, в 21.00 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера авторского документального фильма Дмитрия Комарова "Выход".
В фильме Комаров показал, что забота о своем психологическом состоянии – это сила, а не слабость. Также в ленте показывают истории трех людей, которые пережили потери, оккупацию, ранения, плен и фронт, но смогли начать жизнь заново.
Как рассказал ведущий в комментарии сайту 1plus1, этот фильм его изменил.
"В течение года я каждую неделю, и несколько раз в неделю, общался со своими героями очень глубоко. Фактически они стали для меня не просто героями фильма, а дальними родственниками. Все их переживания я пропускал через себя. Меня точно изменил этот фильм и я начал по-другому смотреть на многие вещи", - поделился Дмитрий.
Комаров рассказал и о самом тяжелом моменте работы над фильмом.
"Самым тяжелым был момент, когда мы вместе с Кристиной, вдовой военнослужащего, поехали на фронт к его побратимам. Она никогда раньше не была на передовой. Я организовал поездку на Запорожское направление, в район Гуляйполя, где действительно опасно. И она впервые увидела мир своего погибшего мужа собственными глазами", - вспомнил ведущий.
Также Дмитрий отметил, что он хотел бы, чтобы после просмотра фильма, люди знали, что выход всегда есть.
"Даже в такие моменты, когда тебе кажется, что все плохо и ты не видишь перспективы и выхода. Посмотрите на наших героев: в тяжелых ситуациях они все же нашли силы двигаться дальше. И если это удалось им - выход есть и у каждого из нас. Выход есть всегда", - подытожил знаменитость.
О персоне: Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
