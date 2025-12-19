Прикрыла собой дочь: стало известно имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Российский дрон ударил прямо по мосту, по которому в автомобиле ехала семья: 43-летняя мама Инна Влаева и трое ее детей.

"Шахед" убил 43-летнюю мать троих детей Инну Влаеву / коллаж: Главред, фото: Fb Инны Влаевой

За рулем находилась 20-летняя старшая дочь Влада

Детей госпитализировали с ранениями и острой реакцией на стресс

В четверг, 18 декабря, в районе села Маяки Одесской области российский "Шахед" убил 43-летнюю мать троих детей Инну Влаеву. Семья ехала в машине по мосту через Днестр, возвращаясь в Одессу. Об этом сообщает "Суспільне".

Российский дрон ударил прямо по мосту, по которому в автомобиле ехала семья: 43-летняя мама Инна Влаева и трое ее детей.

За рулем находилась 20-летняя старшая дочь Влада, а Инна сидела рядом. Сзади сидели 16-летний Павел и самая младшая - пятилетняя дочь. Инна получила серьезные ранения, поскольку взрыв произошел с ее стороны. Фактически она прикрыла собой дочь.

Инна Влаева умерла в больнице. Детей также госпитализировали с ранениями и острой реакцией на стресс.

Женщина - родом из Одессы. Она с детьми была в селе Камчик Саратской громады, откуда родом ее муж. Семья приезжала к бабушке, потому что в Одессе уже несколько дней не было света из-за российских обстрелов.

"Им сообщили, что в их районе уже дали свет. Поэтому Инна с детьми собрались съездить туда и посмотреть, что там происходит. Они как раз через мост направлялись домой в Одессу", - рассказала местная жительница OBOZ.UA.

В селе рассказывают, что семья была очень общительной и трудолюбивой. Инну все любили.

"Очень умная, способная, порядочная женщина, хорошая мама и жена. Старшая дочь уже взрослая, среднему сыну 16 лет, а вот младшему ребенку всего пять. Для них потеря мамы - огромная трагедия, да и для всех это горе", - рассказала собеседница.

Для детей Инны Влаевой, которые были с женщиной в авто во время удара, открыли благотворительный сбор, сообщила мать одноклассника раненого подростка Ольга Каракасиди.

По факту атаки Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военных преступлениях.

В настоящее время участок дороги на трассе Одесса - Рени перекрыт, также закрыт мост и движение к пунктам пропуска с соседней Молдовой.

Удар по мосту в Одесской области - что известно

18 декабря Главред сообщал о том, что российские оккупанты ударили "Шахедом" по мосту в Маяках в Одесской области. В результате атаки была тяжело ранена мама троих детей, она умерла в "скорой".

Удары ВС РФ по мосту в Маяках Одесской области спровоцировали транспортный коллапс. На пограничных пунктах возникли огромные очереди, а грузовой и пассажирский транспорт перенаправляют другими маршрутами.

Одесса сейчас больше всего страдает от атак по инфраструктуре. Только прошлой ночью по мосту в Маяках "прилетело" 10 "шахедов", сегодня - еще до 5. Люди не могут попасть в Одессу из-за разрушений моста. В интервью Главреду депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский назвал возможные причины постоянных ударов по Одессе и региону.

