Под землей скрывалось нечто странное: женщина сажала яблоню и нашла загадочное сооружение

Анна Ярославская
4 февраля 2026, 11:56
Неожиданная находка вызвала бурную реакцию в Сети. Никто так и не понял, в чем назначение кирпичной конструкции под землей.
Неожиданное строение под землей
Жительница Британии хотела посадить яблоню и нашла загадочное подземное сооружение / Фото: reddit.com ​

Кратко:

  • Жительница Великобритании обнаружила под двором дома XIX века загадочное сооружение
  • Находка была сделана во время попытки посадить яблоню
  • В Сети разгорелись споры, что это: цистерна, подвал, убежище или тоннель

Жительница Великобритании, планировавшая посадить яблоню во дворе своего дома XIX века, неожиданно обнаружила под землей крупное кирпичное сооружение. Находка вызвала активные обсуждения в Сети и породила множество версий о ее происхождении и назначении.

Открытием домовладелица поделилась на платформе Reddit. По ее словам, она нашла кирпичную конструкцию сразу после начала земляных работ. Дом был построен в 1886 году, а найденные кирпичи визуально совпадают с теми, которые использовались в соседних зданиях.

видео дня

Размеры сооружения впечатляют: примерно 1,8 метра в ширину, около 4 метров в длину и более 1,8 метра в глубину. Верхние части стен имеют арочную форму, внутри - стены, предположительно, выполнены из бетона. Труб и следов водопровода обнаружено не было. Конструкция расположена прямо перед домом, рядом с кухней.

Неожиданное строение под землей
Неожиданное строение под землей / Фото: reddit.com ​

По словам женщины, здание изначально было возведено местной церковью и в прошлом использовалось как богадельня. В округе есть несколько природных источников, что дало повод предположить, что сооружение могло быть связано с системой водоснабжения.

Фотографии аккуратно выложенной кирпичной камеры, окруженной влажной почвой и лужами воды, вызвали бурную реакцию пользователей. В комментариях появилось почти 300 сообщений. Одни предположили, что это старая цистерна, другие — что подземное убежище, подвал или даже часть тоннельной системы.

"Если внутри бетон, то это, вероятно, цистерна. Будьте очень осторожны", — написал один из комментаторов.

"Это не цистерна. По форме это скорее убежище или подвал. Возможно, там есть тоннель", - возразил другой.

Эксперты и инспекторы по недвижимости отмечают, что подобные находки — не редкость для исторических домов. В старых зданиях часто скрыты угольные погреба, кладовые, элементы старых инженерных систем и другие конструкции, которые могут представлять опасность.

Специалисты советуют в подобных случаях прекратить работы и обратиться к профессионалам, прежде чем продолжать раскопки.

Пока загадка остается неразгаданной, а яблоня — не посаженной. Однако случай вновь напомнил, что под старыми домами часто скрываются неожиданные следы прошлого.

Как писал Главред, живописный и уединённый остров Скомер, расположенный возле побережья юго-западного Уэльса, может стать временным домом для тех, кто мечтает о жизни среди дикой природы и не против соседства с тысячами тупиков. Хотя работа не предусматривает зарплату, волонтёры будут обеспечены бесплатным жильём. Что нужно будет делать на острове, читайте в материале - Волонтеров приглашают пожить бесплатно на острове в Уэльсе: в чем "подвох".

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

