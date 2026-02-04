Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

Вы узнаете:
- Откуда берется запах из канализации
- Как от него избавиться
Бывает так, что кухня выглядит идеально чистой, мусор вынесен, поверхности вымыты, а неприятный запах из канализации все равно остается. Чаще всего проблема скрывается не на виду — в сливе раковины и трубах, где со временем накапливаются жир, остатки пищи и влага.
что залить в канализацию, чтобы убрать запах, и как предотвратить его появление в будущем.
Почему появляется запах из канализации
Даже при регулярной уборке в сливе постепенно скапливаются:
- жир и мыльные остатки;
- частицы пищи и волосы;
- влага, создающая среду для бактерий и плесени.
Именно это сочетание чаще всего и становится причиной затхлого запаха из раковины.
Что залить в канализацию, чтобы убрать запах
Профессиональные клинеры советуютпростой и эффективный способ, который занимает всего 10–15 минут и не требует агрессивной бытовой химии.
Вам понадобится:
- пищевая сода;
- белый уксус;
- кипяток.
Пошаговая инструкция:
- Засыпьте в слив ½ стакана пищевой соды.
- Аккуратно залейте 1 стакан белого уксуса.
- Оставьте смесь работать на 10–15 минут — в это время она растворяет жир и налет.
- Промойте слив большим количеством кипятка.
Такой метод помогает:
- растопить жир;
- размягчить мыльный налет;
- уничтожить источник запаха.
Для профилактики процедуру рекомендуется повторять раз в месяц.
Еще одна скрытая причина запаха — сифон
Эксперты по сантехнике обращают внимание на U-образный изгиб (сифон) под раковиной. В нем всегда должна быть вода — она работает как барьер для канализационных газов.
Запах может появиться, если:
- вода в сифоне пересохла;
- внутри накопилась грязь и жир.
В таком случае стоит:
- проверить наличие воды;
- при необходимости разобрать и промыть сифон.
Не забывайте о поверхности раковины
Иногда источник запаха — не трубы, а:
- остатки пищи на сушилке;
- жирная пленка;
- вода, которая долго не высыхает.
- Регулярная очистка раковины и зоны вокруг с помощью соды и уксуса помогает устранить запахи, которые не исчезают после обычного протирания.
Смотрите видео о том, что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха:
