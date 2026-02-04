Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

Профессиональные клинеры советуют простой и эффективный способ, который занимает всего 10–15 минут.

Почему появляется запах из канализации

Вы узнаете:

Откуда берется запах из канализации

Как от него избавиться

Бывает так, что кухня выглядит идеально чистой, мусор вынесен, поверхности вымыты, а неприятный запах из канализации все равно остается. Чаще всего проблема скрывается не на виду — в сливе раковины и трубах, где со временем накапливаются жир, остатки пищи и влага.

Главред узнал, что залить в канализацию, чтобы убрать запах, и как предотвратить его появление в будущем.

Почему появляется запах из канализации

Даже при регулярной уборке в сливе постепенно скапливаются:

жир и мыльные остатки;

частицы пищи и волосы;

влага, создающая среду для бактерий и плесени.

Именно это сочетание чаще всего и становится причиной затхлого запаха из раковины.

Что залить в канализацию, чтобы убрать запах

Профессиональные клинеры советуютпростой и эффективный способ, который занимает всего 10–15 минут и не требует агрессивной бытовой химии.

Вам понадобится:

пищевая сода;

белый уксус;

кипяток.

Пошаговая инструкция:

Засыпьте в слив ½ стакана пищевой соды. Аккуратно залейте 1 стакан белого уксуса. Оставьте смесь работать на 10–15 минут — в это время она растворяет жир и налет. Промойте слив большим количеством кипятка.

Как убрать неприятный запах из холодильника

Такой метод помогает:

растопить жир;

размягчить мыльный налет;

уничтожить источник запаха.

Для профилактики процедуру рекомендуется повторять раз в месяц.

Еще одна скрытая причина запаха — сифон

Эксперты по сантехнике обращают внимание на U-образный изгиб (сифон) под раковиной. В нем всегда должна быть вода — она работает как барьер для канализационных газов.

Запах может появиться, если:

вода в сифоне пересохла;

внутри накопилась грязь и жир.

В таком случае стоит:

проверить наличие воды; при необходимости разобрать и промыть сифон.

Не забывайте о поверхности раковины

Иногда источник запаха — не трубы, а:

остатки пищи на сушилке;

жирная пленка;

вода, которая долго не высыхает.

Регулярная очистка раковины и зоны вокруг с помощью соды и уксуса помогает устранить запахи, которые не исчезают после обычного протирания.



