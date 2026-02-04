Укр
Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

Сергей Кущ
4 февраля 2026, 09:09
Профессиональные клинеры советуют простой и эффективный способ, который занимает всего 10–15 минут.
Почему появляется запах из канализации
Почему появляется запах из канализации

Вы узнаете:

  • Откуда берется запах из канализации
  • Как от него избавиться

Бывает так, что кухня выглядит идеально чистой, мусор вынесен, поверхности вымыты, а неприятный запах из канализации все равно остается. Чаще всего проблема скрывается не на виду — в сливе раковины и трубах, где со временем накапливаются жир, остатки пищи и влага.

Главред узнал, что залить в канализацию, чтобы убрать запах, и как предотвратить его появление в будущем.

Почему появляется запах из канализации

Даже при регулярной уборке в сливе постепенно скапливаются:

  • жир и мыльные остатки;
  • частицы пищи и волосы;
  • влага, создающая среду для бактерий и плесени.

Именно это сочетание чаще всего и становится причиной затхлого запаха из раковины.

Что залить в канализацию, чтобы убрать запах

Профессиональные клинеры советуютпростой и эффективный способ, который занимает всего 10–15 минут и не требует агрессивной бытовой химии.

Вам понадобится:

  • пищевая сода;
  • белый уксус;
  • кипяток.

Пошаговая инструкция:

  1. Засыпьте в слив ½ стакана пищевой соды.
  2. Аккуратно залейте 1 стакан белого уксуса.
  3. Оставьте смесь работать на 10–15 минут — в это время она растворяет жир и налет.
  4. Промойте слив большим количеством кипятка.
Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика / Главред

Такой метод помогает:

  • растопить жир;
  • размягчить мыльный налет;
  • уничтожить источник запаха.

Для профилактики процедуру рекомендуется повторять раз в месяц.

Еще одна скрытая причина запаха — сифон

Эксперты по сантехнике обращают внимание на U-образный изгиб (сифон) под раковиной. В нем всегда должна быть вода — она работает как барьер для канализационных газов.

Запах может появиться, если:

  • вода в сифоне пересохла;
  • внутри накопилась грязь и жир.

В таком случае стоит:

  1. проверить наличие воды;
  2. при необходимости разобрать и промыть сифон.

Не забывайте о поверхности раковины

Иногда источник запаха — не трубы, а:

  • остатки пищи на сушилке;
  • жирная пленка;
  • вода, которая долго не высыхает.
  • Регулярная очистка раковины и зоны вокруг с помощью соды и уксуса помогает устранить запахи, которые не исчезают после обычного протирания.

