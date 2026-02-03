Укр
"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

Виталий Кирсанов
3 февраля 2026, 21:22
Владимир Зеленский напомнил, что инициатива о прекращении ударов по украинской энергетике исходила именно от президента США Дональда Трампа.
Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов
Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Zelenskiy / Official

Кратко:

  • Украина ожидает реакции США на удары российских оккупантов
  • Россияне не сдерживают свое слово

Украина ожидает реакции США на удары российских оккупантов в ночь на 3 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он напомнил, что инициатива о прекращении ударов по украинской энергетике исходила именно от президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, РФ нанесла рекордный удар баллистикой – 43 ракеты, также она использовала 28 крылатых ракет.

"Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордами баллистики. Неполных четыре дня прошло с недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что россияне лгали и перед полномасштабной войной, и не сдерживают свое слово сейчас.

"Полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине. И сейчас даже в таких деталях, в таких договоренностях с Америкой - снова российский обман. Они неисправимы в Москве и хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира", – заявил Зеленский.

Вероятность повторного удара по Украине

Мониторинговые каналы сообщали, что после утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс".

По словам аналитиков, вероятно, Россия проведет второй этап массированной атаки.

"Вероятно, будет осуществлено повторное оснащение крылатыми ракетами, после чего будет осуществлена передислокация на аэродром "Олень" или на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Украине 3 февраля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

В результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом оказались несколько районов города. По одному из адресов произошло разрушение жилого 5-этажного дома. Также зафиксировано попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

