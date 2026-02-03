Укр
В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

Юрий Берендий
3 февраля 2026, 18:06обновлено 3 февраля, 18:44
В США призвали президента Трампа после массированного удара РФ инициировать предоставление Украине ракет "Tomahawk" и усилить давление на Кремль.
В США признали провал стратегии давления на Путина и призвали Трампа передать Украине "Tomahawk" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Грэм:

  • Давление США на Путина не работает
  • Соединенные Штаты должны передать Украине "Tomahawk"
  • Переговоры должны закончиться сильной и независимой Украиной

Давление Соединенных Штатов на российского диктатора и военного преступника Путина, направленное на то, чтобы посадить его за стол переговоров, не сработало. США должны начать процесс передачи Украине дальнобойных ракет "Tomahawk". С соответствующим призывом к Трампу обратился сенатор-республиканец Линдси Грэм в посте в X.

"Очевидно, что давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массовые атаки на Украину, не работает. Идея президента Трампа преследовать покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину, должна быть энергично реализована США и Европой", - подчеркнул он.

Грэм заявил, что при президентстве Дональда Трампа экономика Путина понесла серьезный удар из-за давления на нефтяные компании и нефтеперерабатывающие предприятия. Введение пошлин в отношении Индии, по его словам, является показательным примером того, как ситуация может меняться

По его словам, Индия существенно сократила закупки российской нефти, и если другие ключевые импортеры последуют этому примеру, это может приблизить завершение войны.

"Наконец, после вчерашнего массового удара я призываю президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет "Tomahawk", что изменит ситуацию на военном фронте", - сообщил он.

Он также подчеркнул, что в ближайшие дни и недели давление на Путина должно быть усилено. По его мнению, любые переговоры, которые будут выглядеть как чрезмерное поощрение агрессии, будут иметь разрушительные последствия для мира. В то же время, если переговоры приведут к появлению свободной, сильной и независимой Украины, даже несмотря на необходимые уступки, это сделает глобальную ситуацию значительно более стабильной.

"Время имеет решающее значение", - резюмировал он.

Может ли Украина запускать ракеты "Tomahawk" - мнение эксперта

Как писал Главред, часть боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически могут быть приспособлены для применения американских крылатых ракет Tomahawk в случае, если США их передадут. Об этом сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии"Телеграфу".

По его оценке, по грузоподъемности такие ракеты способны нести истребители F-16 и бомбардировщики Су-24.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес "Томагавка" около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", — пояснил Романенко.

В то же время базовые модификации этих самолетов не имеют штатной интеграции для запуска Tomahawk. Эксперт подчеркнул, что украинские специалисты уже имеют практический опыт модернизации советской авиатехники, в частности Су-24, для использования западных ракет типа Storm Shadow.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр
Сравнение ракет "Калибр" и "Tomahawk" / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине 3 февраля - что известно

Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 3 февраля российские войска осуществили по Харькову масштабную комбинированную атаку с применением баллистических ракет и дронов, целью которой стали объекты критической инфраструктуры. Городской голова Игорь Терехов охарактеризовал этот удар как беспрецедентный по своим масштабам и последствиям.

В целом армия РФ за одну ночь нанесла удары по восьми украинским областям. Под ударами оказались жилые дома, теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, которые обеспечивали отопление районов в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, применив более 70 ракет и около 450 ударных беспилотников. Атакам подверглись Сумская и Харьковская области, Киев и Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина и Винниччина.

О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) — американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, убивший римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

