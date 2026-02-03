Минус РЭБ и центр FPV-дронов: ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага. В частности, поражен учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что операции проводились в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Комыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника. Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.

В Генштабе добавили, что 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

В то же время в Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, по результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника.

Тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино"/"Сонцепёк" / Инфографика: Главред

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - говорится в сообщении.

Операции СБУ и ГУР в России

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что СБУ могла рассказать о том, как организовывалась и осуществлялась "Паутина", потому что для России уже припасен новый сюрприз, который приведет россиян в не меньшее возбуждение.

По его мнению, новые операции будут, но они будут совсем другими, и эти сюрпризы будут в тех локациях, где РФ точно не ожидает.

Кроме того, Ступак считает, что продолжатся атаки на танкеры в Атлантическом океане и Средиземном море.

Операции Сил обороны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на воскресенье, 1 февраля, нанесли удары по ремонтной базе, пунктам управления БпЛА и другим военным объектам противника. Удары по россиянам произошли на ТОТ Запорожской и Донецкой областей, а также в Курской и Брянской областях РФ.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удары по нефтяному гиганту в Краснодарском крае и ряду стратегических объектов врага на оккупированных территориях. Главной целью стал нефтеперерабатывающий завод "Славянск Эко" в городе Славянск-на-Кубани.

23 января украинские военные поразили нефтебазу "Пензанефтепродукт" в Пензенской области страны-агрессора России. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

