'Спочатку' или 'з початку' - как правильно: ошибка, которую совершают почти все

Вы узнаете:
- Как правильно писать "спочатку" или "з початку"
- Как написать слово "спочатку"
- Как пишется "з початку"
Украинцы часто путают написание слов "спочатку" и "з початку". Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышова в своем видео в TikTok объяснила простое правило, которое поможет легко различать эти формы и избегать ошибок в письме.
"Спочатку" или "з початку": как правильно писать
Педагог объясняет, что слово "спочатку" является наречием. Его можно заменить словом "спершу", и смысл предложения останется неизменным.
Зато "з початку" - это сочетание предлога с существительным. В украинском языке предлог "з" всегда пишется отдельно.
"Спочатку" - это наречие, которое можно заменить словом "спершу". То есть "Спершу напишемо контрольну роботу" или "Спочатку напишемо контрольну роботу". А вот "з початку" - это предлог с существительным. В украинском языке предлог "з" и он всегда пишется отдельно. Например: "Спочатку и до конца дня в магазине будет действовать акция", - объясняет учительница.
Смотрите видео о том, как правильно сказать "сначала" или "с начала":
О персоне: Светлана Чернышова
Светлана Чернышова — учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известной после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учителька украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
