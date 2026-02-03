'Спочатку' или 'з початку' - как правильно: ошибка, которую совершают почти все

Учительница украинского языка объяснила, как легко различить два похожих варианта и больше не путаться.

https://glavred.info/osvita/spochatku-ili-z-pochatku-kak-pravilno-oshibka-kotoruyu-sovershayut-pochti-vse-10737641.html Ссылка скопирована

"Спочатку" или "з початку" - как написать правильно/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно писать "спочатку" или "з початку"

Как написать слово "спочатку"

Как пишется "з початку"

Украинцы часто путают написание слов "спочатку" и "з початку". Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышова в своем видео в TikTok объяснила простое правило, которое поможет легко различать эти формы и избегать ошибок в письме.

Рекомендуем прочитать наш материал: Слова "першить" не существует в украинском языке: как сказать правильно

видео дня

"Спочатку" или "з початку": как правильно писать

Педагог объясняет, что слово "спочатку" является наречием. Его можно заменить словом "спершу", и смысл предложения останется неизменным.

Зато "з початку" - это сочетание предлога с существительным. В украинском языке предлог "з" всегда пишется отдельно.

"Спочатку" - это наречие, которое можно заменить словом "спершу". То есть "Спершу напишемо контрольну роботу" или "Спочатку напишемо контрольну роботу". А вот "з початку" - это предлог с существительным. В украинском языке предлог "з" и он всегда пишется отдельно. Например: "Спочатку и до конца дня в магазине будет действовать акция", - объясняет учительница.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "сначала" или "с начала":

Читайте также:

О персоне: Светлана Чернышова Светлана Чернышова — учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известной после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учителька украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред