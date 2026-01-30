Не только 'домосед' - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из дома

Вы узнаете:
- Что означает слово "домосед"
- Какие синонимы существуют для слова "домосед"
- Какие феминитивы образуются от синонимов к "домосед"
Слово "домосед" давно вошло в повседневный язык, обозначая человека, который любит оставаться дома, избегая активной социальной жизни. Но, как оказывается, палитра украинского языка богата различными синонимами и вариантами феминитивов для этого понятия.
Известная филолог и литературный редактор Ольга Васильева на своей странице в Instagram поделилась интересными находками, которые помогут забыть о скучном слове "домосед" и обогатить свой словарный запас.
По ее словам, к слову "домосед" можно подобрать такие синонимы: домонтар, домар, печкур, хатник, сидень, домосида, хатній сидяка.
Если говорить о феминитивах, то есть словах, обозначающих женский род:
- от домонтар образуется домонтарка,
- от домар - домарка,
- от печкур - печкурка,
- от хатник - хатница.
Слова домосида и сидяка являются общего рода, то есть могут употребляться как для мужчин, так и для женщин. Что касается слова сидень, то феминитив не образуется аналогично таким маскулинивам, как дурень, блазень, телепень.
О личности: Ольга Васильева
Ольга Васильева — украинская филолог и литературный редактор. Получила популярность в сети, комментируя правила употребления слов в украинском языке.
