Не только 'домосед' - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из дома

Филолог Ольга Васильева раскрыла редкие синонимы к слову "домосед".

Вы узнаете:

Что означает слово "домосед"

Какие синонимы существуют для слова "домосед"

Какие феминитивы образуются от синонимов к "домосед"

Слово "домосед" давно вошло в повседневный язык, обозначая человека, который любит оставаться дома, избегая активной социальной жизни. Но, как оказывается, палитра украинского языка богата различными синонимами и вариантами феминитивов для этого понятия.

Известная филолог и литературный редактор Ольга Васильева на своей странице в Instagram поделилась интересными находками, которые помогут забыть о скучном слове "домосед" и обогатить свой словарный запас.

По ее словам, к слову "домосед" можно подобрать такие синонимы: домонтар, домар, печкур, хатник, сидень, домосида, хатній сидяка.

Если говорить о феминитивах, то есть словах, обозначающих женский род:

от домонтар образуется домонтарка,

от домар - домарка,

от печкур - печкурка,

от хатник - хатница.

Слова домосида и сидяка являются общего рода, то есть могут употребляться как для мужчин, так и для женщин. Что касается слова сидень, то феминитив не образуется аналогично таким маскулинивам, как дурень, блазень, телепень.

О личности: Ольга Васильева Ольга Васильева — украинская филолог и литературный редактор. Получила популярность в сети, комментируя правила употребления слов в украинском языке.

