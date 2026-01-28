Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

Слово "баклажка" действительно зафиксировано в украинских словарях, но его значение совсем другое.

Как 5-литровую бутылку называть на украинском

Как правильно называть баклажку

В украинском языке есть несколько аналогов

В быту большие пластиковые емкости объемом 5–6 литров массово называют "баклажка". Однако с точки зрения украинского языка это неправильно.

Об этом рассказала редактор Ольга Васильева, объяснив, какое слово является нормативным и почему привычный вариант — ошибка.

Почему слово "баклажка" употребляют неправильно

Слово "баклажка" действительно есть в украинских словарях, но его значение совсем другое. Это уменьшительная форма от слова "баклага".

Баклага — это небольшой плоский дорожный сосуд из дерева, керамики или металла, похожий на флягу. Его носили при поясе во время путешествий или походов.

Использовать слово "баклажка" для обозначения большой пластиковой бутылки на 5–6 литров — языковая ошибка. По словам специалиста, в таком значении это российский регионализм, который проник в украинский быт, вероятно, из-за ассоциации с ручкой и удобством переноски.

Как правильно говорить по-украински

Единственный литературно правильный вариант для обозначения емкостей объемом примерно от 4 до 60 литров — это слово "бутыль".

У этого слова давняя история:

оно пришло из французского bouteille через польский язык;

в основе лежит латинское buttis — "бочка".

Раньше в пузатых стеклянных бутылях хранили напитки, а сегодня это вполне корректное название и для пластиковой тары. Именно поэтому вода называется "бутильована", а не "баклажкована".

Какие есть украинские синонимы

Если слово "бутыль" кажется непривычным, украинский язык предлагает немало вариантов — от литературных до диалектных:

Бунька — слово, зафиксированное еще в словаре Гринченко; означает бутылку или глиняный сосуд с узким горлом, распространено на севере Украины.

Сулия — красивое и редкое название большого сосуда.

Больцанка, болсанка, банька — региональные варианты.

Баллон — часто употребляется для больших стеклянных емкостей.

Как говорить на украинском правильно

Многие украинцы стараются избегать русизмов и часто заменяют "спасибо" на"дякую". Тренер по устной речи и актриса дубляжа Виктория Хмельницкая объяснила, что "спасибо" происходит от старого славянского выражения "спаси Бог" и является вполне аутентичным для украинского языка.

Также слово "дедлайн" в украинском языке можно заменить более древним и благозвучным эквивалентом - "реченец". Также используют "конечный срок" (официально), "строк" (для временных промежутков) и "время икс" (неформально).

О персоне: Ольга Васильева Ольга Васильева – украинский филолог и литературный редактор. Обрела популярность в сети, комментируя правила использования слов в украинском языке.

