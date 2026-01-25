Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

О чем вы узнаете:
- Правдивые мифы об украинском языке
- Какой язык ближе всего к украинскому
Язык является не только средством коммуникации, но и сложным социокультурным конструктом, вокруг которого неизбежно возникают мифы. Часть из них призвана романтизировать прошлое, другие становятся инструментами политической борьбы или следствием длительной колониальной изоляции. В современном мире, где информационные потоки чрезвычайно быстры, критическое переосмысление знаний о собственном языке превращается в вопрос национальной безопасности.
Понимание реальных связей между языками, осознание важности цифрового присутствия и борьба за собственные топонимы на мировой карте — это процессы, определяющие жизнеспособность нации в глобальном пространстве. Главред расскажет более подробно.
Когда "экспертов" становится слишком много
В выпуске "Правдивые мифы об украинском языке" авторы канала анализируют популярные утверждения, которые общество часто воспринимает на веру. Они отмечают: в периоды активного внедрения языкового законодательства количество псевдоэкспертов резко возрастает. Именно поэтому критически важно опираться на проверенные лингвистические данные, а не на эмоциональные лозунги или политические манипуляции.
Какой язык ближе всего к украинскому на самом деле
Один из центральных вопросов выпуска — лексическое родство украинского языка с другими славянскими языками. Распространенное утверждение о близости белорусского к украинскому оказывается не мифом, а научно подтвержденным фактом.
Это доказывается с помощью метода Морриса Сводеша, который анализирует "ядро языка" — список базовых слов, которые практически не меняются на протяжении тысячелетий. По этим расчетам, украинский и белорусский языки имеют около 82% общей лексики, тогда как русский по уровню родства уступает не только белорусскому, но и польскому и сербскому.
Украинский язык в интернете: миф высоких рейтингов
Отдельное внимание авторы уделяют статистике использования языков в цифровом пространстве. Несмотря на распространенное мнение о высоких позициях украинского языка в международных рейтингах, реальная ситуация значительно сложнее.
Проблема заключается в методах подсчета: многие сервисы учитывают количество доменов или наличие языковой версии сайта, а не фактический объем контента, который создают пользователи. Поэтому ключевой задачей становится не формальное присутствие украинского языка, а его использование по умолчанию, что влияет на алгоритмы поисковых систем и привычки аудитории.
Видео о правдивых мифах об украинском языке можно посмотреть здесь:
"Kyiv Not Kiev" как пример языковой деколонизации
Значительное место в выпуске занимает тема топонимов, в частности кампания "Kyiv Not Kiev". Она стала примером того, как инициатива снизу может заставить международные организации, аэропорты и ведущие мировые медиа отказаться от колониальных форм транслитерации.
Речь идет не о мелких спорах в социальных сетях, а о системной деколонизации географического пространства, которая сегодня распространяется и на названия других украинских городов — Харькова и Одессы.
Об источнике: "Твоя Подпольная Гуманитарка"
"Твоя Подпольная Гуманитарка" — украинский образовательный YouTube-канал, основанный Остапом Украинцем и Евгением Лиром. Он популяризирует гуманитарные науки: язык, литературу, историю, культуру. Видео сочетают научную точность и живой, доступный язык. Канал имеет более 170 000 подписчиков и активно развивает образовательную платформу "Гуманитарка". Это одно из ведущих украинских медиа с культурно-интеллектуальным контентом.
