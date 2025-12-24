Укр
Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Марина Иваненко
24 декабря 2025, 20:59
Россияне не понимают украинский не случайно. Все из-за разных путей формирования языков и колониальной политики.
Почему россияне не понимают украинцев?
Почему россияне не понимают украинцев / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему украинский язык непонятен для россиян
  • Действительно ли россияне не понимают украинский язык

В течение десятилетий советская, а затем и российская пропаганда навязывала миф о том, что украинский и русский языки являются едва ли не диалектами друг друга. Однако реальность оказывается совсем другой: украинцы легко понимают русский из-за лет вынужденной билингвальности, тогда как для большинства россиян украинский язык остается фактически "иностранным". Главред расскажет об этом более подробно.

Феномен асимметричной понятности

Как рассказывают на канале "Глазами воина", ключевым тезисом этой дискуссии является феномен асимметричной понятности. Украинцы понимают русский не потому, что он структурно близок к украинскому, а из-за длительной истории колонизации, русификации и доминирования русскоязычного контента в образовании, медиа и культурном пространстве.

Для рядового россиянина украинский язык звучит как набор знакомых звуков, однако содержание остается неясным. Причина в том, что украинский язык по своей структуре, лексике и историческому развитию значительно ближе к другим славянским языкам - белорусскому, польскому, словацкому, - чем к русскому.

Замалчиваемая правда о лексической близости

Одной из самых больших "тайн", которые десятилетиями замалчивала советская филология, является процентное соотношение общей лексики между языками:

  • Украинский и белорусский - около 84 % общей лексики;
  • Украинский и польский - около 70 %;
  • Украинский и русский - только 62 %.

Для сравнения: разница между украинским и русским языками больше, чем между испанским и итальянским.

Различные пути формирования языков

Русский язык стоит несколько в стороне от славянской языковой группы из-за мощного влияния церковнославянского языка (болгарского происхождения), а также значительных заимствований из финно-угорских и тюркских языков.

Украинский язык формировался на основе живой разговорной речи Руси и имеет непрерывную наследственность от праславянских диалектов. Зато русский язык формировался как язык администрации и церкви на территориях, заселенных финно-угорскими племенами (меря, мурома, весь).

Именно этим объясняется отсутствие в русском языке многих типично славянских конструкций, которые сохранились в украинском. В частности:

звательный падеж;

  • регулярное чередование согласных;
  • естественная словообразовательная система, характерная для славянских языков.

Видео о том, почему русские не понимают украинцев, можно посмотреть здесь:

Фонетический барьер

Кроме лексики и грамматики, решающую роль играет фонетика. Россиянам часто сложно воспринимать украинскую речь на слух из-за таких особенностей:

  1. Фрикативный звук [г] вместо взрывного [ґ], присущего многим языкам.
  2. Другое функционирование гласного [и], который в русском языке имеет другую артикуляционную нагрузку.
  3. Отличные правила мягкости согласных.

В совокупности эти черты создают "звуковой барьер": мозг носителя русского языка пытается наложить услышанное на знакомые языковые шаблоны, но из-за значительного количества отличий этот механизм не срабатывает.

Психологический фактор: нежелание понимать

Важным является и психологический аспект. На протяжении веков имперская политика воспитывала у россиян пренебрежительное отношение к украинскому языку, клеймя его как "сельский", "испорченный польский" или "вымышленный".

Такая идеологическая установка блокирует готовность к восприятию и обучению. Если язык считают "недомовой", не возникает никакой мотивации его понимать. Украинцы же, находясь под давлением русификации, были вынуждены овладевать русским для доступа к образованию, карьере и социальному лифту.

Правда, о которой молчали десятилетиями, заключается в том, что Украина - это не "окраина" России, а самобытный лингвистический центр. Россияне не понимают украинский не из-за его "искривленности", а потому, что он является полноценной, самостоятельной языковой системой, которая развивалась параллельно, а не как ответвление русского.

Сегодня осознание этого факта выходит за пределы лингвистики. Это часть борьбы за идентичность и окончательный выход из тени имперского мифа об "общей колыбели".

Об источнике: "Глазами Воина"

YouTube-канал "Очима Воїна" специализируется на создании качественных исторических фильмов, сосредоточенных на честном развенчании мифов и глубоком анализе ключевых событий украинской истории. Канал стремится представить сложную и часто замалчиваемую правду о таких темах, как УПА, Нестор Махно, падение УНР и эпоха Киевской Руси. Его основная цель - борьба за историческую память и достоинство украинской нации, используя исторические факты для формирования современной идентичности.

