В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

В канадском банковском хранилище после более чем столетнего молчания открыли чемодан, принадлежавший императрице Зите - последней правительнице Австро-Венгрии. Внутри обнаружили королевские драгоценности, которые десятилетиями считались бесследно пропавшими, пишет Earth.com.

Среди находок - легендарный светло-желтый бриллиант весом почти унцию, а также украшения, связанные с императорским двором. Особый интерес историков вызвал Флорентийский бриллиант - камень с богатой историей, некогда принадлежавший семье Медичи и через брак попавший к Габсбургам. Его исчезновение после распада империи породило многочисленные легенды о краже или тайной продаже.

Исторический контекст

Императрица Зита положила чемодан в сейф после эмиграции в Канаду, приказав не открывать его по меньшей мере 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году. Этот срок истек, и инициатором открытия стал ее внук - эрцгерцог Карл фон Габсбург-Лотринген. Он заявил, что драгоценности принадлежат семейному трасту, но семья стремится сделать их доступными для общественности.

Что нашли внутри

Флорентийский бриллиант - легендарный камень с европейской историей.

Броши и украшения для шляп в национальных цветах Венгрии.

Банты с бриллиантами старинной огранки.

Желтые сапфиры, дополняющие императорскую коллекцию.

Исследователи отмечают: эти предметы помогут точнее воссоздать ритуалы, моду и символику австрийского двора.

Дальнейшая судьба сокровищ

Семья Габсбургов планирует передать драгоценности на временную выставку в одном из канадских музеев - как благодарность стране, которая предоставила убежище императорской семье во время Второй мировой войны. После экспозиции украшения вернут в хранилище.

Тем временем в Австрии уже идут дискуссии: кому должен принадлежать Флорентийский бриллиант - семье или государству. Это может стать началом новых споров вокруг статуса королевских реликвий.

