В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

Основное:
- В Канаде открыли чемодан императрицы Зиты
- Найден легендарный Флорентийский бриллиант
- Габсбурги планируют выставку в канадском музее
В канадском банковском хранилище после более чем столетнего молчания открыли чемодан, принадлежавший императрице Зите - последней правительнице Австро-Венгрии. Внутри обнаружили королевские драгоценности, которые десятилетиями считались бесследно пропавшими, пишет Earth.com.
Среди находок - легендарный светло-желтый бриллиант весом почти унцию, а также украшения, связанные с императорским двором. Особый интерес историков вызвал Флорентийский бриллиант - камень с богатой историей, некогда принадлежавший семье Медичи и через брак попавший к Габсбургам. Его исчезновение после распада империи породило многочисленные легенды о краже или тайной продаже.
Исторический контекст
Императрица Зита положила чемодан в сейф после эмиграции в Канаду, приказав не открывать его по меньшей мере 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году. Этот срок истек, и инициатором открытия стал ее внук - эрцгерцог Карл фон Габсбург-Лотринген. Он заявил, что драгоценности принадлежат семейному трасту, но семья стремится сделать их доступными для общественности.
Что нашли внутри
- Флорентийский бриллиант - легендарный камень с европейской историей.
- Броши и украшения для шляп в национальных цветах Венгрии.
- Банты с бриллиантами старинной огранки.
- Желтые сапфиры, дополняющие императорскую коллекцию.
Исследователи отмечают: эти предметы помогут точнее воссоздать ритуалы, моду и символику австрийского двора.
Дальнейшая судьба сокровищ
Семья Габсбургов планирует передать драгоценности на временную выставку в одном из канадских музеев - как благодарность стране, которая предоставила убежище императорской семье во время Второй мировой войны. После экспозиции украшения вернут в хранилище.
Тем временем в Австрии уже идут дискуссии: кому должен принадлежать Флорентийский бриллиант - семье или государству. Это может стать началом новых споров вокруг статуса королевских реликвий.
Вам также может быть интересно:
- Среди старого хлама найдете клад: советские часы, которые стоят тысячи
- В Украине нашли бесценные казацкие сокровища - где именно и что там было
- "Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровища
Об источнике: Earth.com
Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред