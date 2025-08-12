Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячи

На портале по продаже продаются старые карманные часы, оснащенные 18 рубинами.

Мало кто знает, но среди старого хлама вы можете найти настоящее сокровище. У многих остались украшения и различные аксессуары от родителей, бабушек и дедушек. Кто-то даже ремонтирует и реставрирует часы. При этом они даже не догадываются, что в их копилках может храниться дорогая вещь.

На портале по продаже подержанных вещей появилось объявление о продаже часов. Речь идет о карманных часах Молния "Парусник". Их продают за 11 тысяч 900 гривен.

Отмечается, что часы оснащены 18 рубинами. Они были изготовлены в СССР, о чем указано на крышке часов. Продавец поставил такую высокую цену несмотря на то, что часы не работают и им уже более 40 лет. Корпус и цепочка уже заржавели.

Бренд "Молния"

Бренд "Молния" был создан на Челябинском часовом заводе в 1947 году. Сначала заказ делало Минобороны СССР. Эти часы получали только военные и железнодорожники.

Часы модели "Парусник" начали изготавливать в 1980-х годах. Они оснащены 18 рубинами (часовыми камнями), балансом с частотой 18 тысяч полуколебаний в час. Эти часы имеют точность хода ±20 секунд в сутки.

У этой модели мельхиоровый корпус. Он имеет декоративные ушки для цепи или цепочки. На крышках изображались интересные сюжеты.

Всего выпускалось более 150 сюжетов. Самой распространенной моделью был "Парусник".

