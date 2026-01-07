Батареи больше не нужны: ТОП способов, как согреться зимой в доме без отопления

Назван набор зимних спасателей, которые реально работают и дают ощутимый эффект.

Как согреться зимой без отопления / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Назван набор зимних спасателей, которые реально работают

С таким набором даже холодные зимние дни становятся комфортнее

Стоит выключить отопление — и тепло в доме исчезает почти мгновенно. Чтобы не мёрзнуть в холодное время года, без некоторых вещей просто не обойтись.

Вот набор зимних спасателей, которые реально работают, говорится в материале издания Express.

Электроплед

Настоящая палочка-выручалочка. Он быстро прогревается, легко настраивается и создаёт ощущение уюта буквально за минуты. Идеален, чтобы согреться утром или прийти в себя после возвращения с улицы — включил и сразу комфортно.

Согревающая накидка

Когда не хочется быть привязанным к розетке, выручает тёплая шаль с подогревом. Её можно свободно носить по дому, а мягкий нагрев до 38 градусов делает её удобной для долгого использования без перегрева.

Электрическая грелка

Этот вариант греет не воздух, а тело напрямую благодаря инфракрасному излучению. Тепло получается мягким, но глубоким и расслабляющим. Несколько уровней нагрева и автономная работа до четырёх часов делают её отличным вариантом для длительного согревания.

/ Инфографика: Главред

Карманные грелки

Настоящее спасение для тех, у кого постоянно мёрзнут пальцы. Они быстро активируются, долго держат тепло и легко помещаются в карман или варежку. Их можно использовать по очереди или усилить эффект, положив под плед или на грелку.

Перчатки с открытыми пальцами

Идеальный компромисс для работы за компьютером. Они сохраняют тепло в ладонях, но не мешают печатать, пользоваться телефоном или выполнять мелкую работу.

С таким набором даже холодные зимние дни становятся гораздо комфортнее, независимо от того, включено отопление или нет.

Как заставить радиаторы работать лучше

Использование специальных усилителей тепла для радиаторов стало важным новшеством в системе домашнего отопления. Эти компактные устройства устанавливаются вместе с батареями и помогают эффективнее распределять тёплый воздух по комнате, благодаря чему помещение прогревается быстрее и более равномерно.

Смотрите видео - способ прочистки стального радиатора:

Автор столкнулся с радиатором, которому примерно восемь лет. Хотя срок эксплуатации не такой уж большой, постоянная сырость в ванной привела к заметному износу и ухудшению его состояния.

В ролике демонстрируется процесс восстановления батареи: как прочистить её изнутри, привести в порядок внешний вид и вернуть полноценную функциональность.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

