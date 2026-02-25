РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины.

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину

Россия способна использовать угрозу радиологического инцидента на территории Украины в рамках информационной кампании против Киева. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины. Российские официальные лица, в том числе представители Службы внешней разведки РФ, делают заявления, которые подогревают тему потенциального применения ядерного оружия.

Отдельные предупреждения звучат в адрес Великобритании и Франции - государств, играющих ключевую роль в переговорах "коалиции желающих".

Возможные цели Кремля

По версии ISW, подобная риторика может преследовать несколько задач:

посеять страх эскалации между ядерными державами;

снизить готовность европейских стран предоставлять Украине долгосрочные гарантии безопасности;

подтолкнуть США к ограничению поддержки соответствующих инициатив.

Вероятность информационной операции

Эксперты не исключают, что Россия может попытаться использовать тему радиологической угрозы в собственных информационных целях. Среди возможных сценариев аналитики называют:

провоцирование или допущение радиологического инцидента на украинской территории;

последующее обвинение Киева в применении ядерного либо радиологического оружия.

Такие действия, по оценке ISW, могли бы быть направлены на ослабление международной поддержки Украины и воздействие на общественные настроения внутри страны.

Риски для ядерной инфраструктуры

В отчёте также подчёркивается, что российские силы регулярно наносят удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, включая связанные с атомной отраслью.

Подобные атаки увеличивают вероятность радиологических происшествий - как преднамеренных, так и вызванных техническими повреждениями.

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный заявил, что зеркальная риторика США на ядерные угрозы России помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска для мира.

В то же время он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от заявлений Москвы или Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть, когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - предположил Розумный.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и не хотят оставаться единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний. Он выступил за постепенную денуклеаризацию и подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Через несколько дней Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. По данным российских СМИ, соответствующие задачи получили МИД, Минобороны и спецслужбы. В Кремле заявляют, что это может стать "ответом" на действия США и наращивание их стратегических вооружений.

Как сообщал Главред, российский политолог Сергей Караганов заявил, что в случае приближения поражения РФ в войне против Украины Кремль может прибегнуть к ядерным ударам по союзникам Украины в Европе. По его словам, Россия воюет не с Украиной, а с Европой, и стремится к ее полному поражению, надеясь ограничиться лишь угрозами применения ядерного оружия.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

