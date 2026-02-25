Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

Виталий Кирсанов
25 февраля 2026, 10:53обновлено 25 февраля, 11:37
Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины.
РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину
РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Возможные цели Кремля
  • Вероятность информационной операции
  • Риски для ядерной инфраструктуры

Россия способна использовать угрозу радиологического инцидента на территории Украины в рамках информационной кампании против Киева. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, Москва усиливает ядерную риторику на фоне обсуждений западными странами возможных гарантий безопасности для Украины. Российские официальные лица, в том числе представители Службы внешней разведки РФ, делают заявления, которые подогревают тему потенциального применения ядерного оружия.

видео дня

Отдельные предупреждения звучат в адрес Великобритании и Франции - государств, играющих ключевую роль в переговорах "коалиции желающих".

Возможные цели Кремля

По версии ISW, подобная риторика может преследовать несколько задач:

  • посеять страх эскалации между ядерными державами;
  • снизить готовность европейских стран предоставлять Украине долгосрочные гарантии безопасности;
  • подтолкнуть США к ограничению поддержки соответствующих инициатив.

Вероятность информационной операции

Эксперты не исключают, что Россия может попытаться использовать тему радиологической угрозы в собственных информационных целях. Среди возможных сценариев аналитики называют:

  • провоцирование или допущение радиологического инцидента на украинской территории;
  • последующее обвинение Киева в применении ядерного либо радиологического оружия.

Такие действия, по оценке ISW, могли бы быть направлены на ослабление международной поддержки Украины и воздействие на общественные настроения внутри страны.

Риски для ядерной инфраструктуры

В отчёте также подчёркивается, что российские силы регулярно наносят удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, включая связанные с атомной отраслью.

Подобные атаки увеличивают вероятность радиологических происшествий - как преднамеренных, так и вызванных техническими повреждениями.

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный заявил, что зеркальная риторика США на ядерные угрозы России помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска для мира.

В то же время он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от заявлений Москвы или Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть, когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - предположил Розумный.

1710345812-6249.jpg
Инфографика Главреда

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и не хотят оставаться единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний. Он выступил за постепенную денуклеаризацию и подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Через несколько дней Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. По данным российских СМИ, соответствующие задачи получили МИД, Минобороны и спецслужбы. В Кремле заявляют, что это может стать "ответом" на действия США и наращивание их стратегических вооружений.

Как сообщал Главред, российский политолог Сергей Караганов заявил, что в случае приближения поражения РФ в войне против Украины Кремль может прибегнуть к ядерным ударам по союзникам Украины в Европе. По его словам, Россия воюет не с Украиной, а с Европой, и стремится к ее полному поражению, надеясь ограничиться лишь угрозами применения ядерного оружия.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерный удар война России и Украины Институт изучения войны Ядерное оружие Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02Украина
РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:53Украина
РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

10:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Последние новости

12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
11:41

Лунный календарь на март 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

Реклама
10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

Реклама
09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

05:56

У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026Видео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

Реклама
23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять