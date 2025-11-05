Укр
Путин отдал приказ "немедленно" готовиться к ядерным испытаниям - куда запустят бомбу

Юрий Берендий
5 ноября 2025, 16:50
Диктатор Путин поручил российским ведомствам начать подготовку к возможным ядерным испытаниям, снова угрожая миру возобновлением ядерной гонки.
Путин отдал приказ 'немедленно' готовиться к ядерным испытаниям - куда запустят бомбу
Путин приказал готовиться к ядерным испытаниям / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Путин объявил о ядерных учениях в ответ на действия США
  • Ядерные учения будут проходить на архипелаге Новая Земля

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин поручил начать подготовку к ядерным испытаниям. Об этом он заявил во время совещания в Кремле, передают российские пропагандистские СМИ.

Он подчеркнул, что якобы Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена от них отходить.

"Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты или другие государства-участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом принять адекватные ответные меры", - пригрозил диктатор.

Военный преступник Путин дал поручение МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию, провести ее анализ на платформе Совета Безопасности и подготовить согласованные предложения относительно возможного начала подготовительных работ для испытаний ядерного оружия.

Типы ядерного оружия и зоны их поражения / Инфографика: Главред

Где состоятся ядерные испытания

В ходе совещания министр обороны РФ Андрей Белоусов обвинил США в активном наращивании стратегических наступательных вооружений и в последовательном выходе из договоров, обеспечивавших стратегическую стабильность.

"Вашингтон постоянно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение с отработкой нанесения превентивных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре", - сказал он.

По его словам, американская сторона якобы планирует разместить ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, подлетное время которых от Германии до центральных районов РФ составит 6-7 минут.

Белоусов утверждает, что в связи с такими действиями и заявлениями США Москве нужно как можно быстрее начать подготовку к полноценным ядерным испытаниям, чтобы поддерживать свой ядерный потенциал и отвечать на шаги Вашингтона.

Он назвал возможную отмену моратория на испытания "логическим шагом" США в разрушении глобальной системы стратегической стабильности.

"Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", - сказал министр.

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, то, что Соединенные Штаты начали отвечать на ядерные угрозы России зеркальной риторикой, помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска. Об этом заявил политический эксперт Максим Разумный.

По его мнению, предыдущий период, когда Россия безнаказанно провоцировала Запад и постоянно повышала градус эскалации, был значительно опаснее для мира.

В то же время эксперт отметил, что вероятность нанесения Россией тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от ядерной риторики Москвы и Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - подчеркивает Розумный.

Ядерные угрозы России и ответ США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 октября в России состоялись масштабные учения стратегических ядерных сил с привлечением наземных, морских и авиационных подразделений. В рамках учений состоялся запуск межконтинентальной ракеты "Ярс", способной нести ядерный боезаряд.

В Кремле уверяют, что испытания ядерной ракеты "Буревестник" якобы не представляют угрозы для отношений между Москвой и Вашингтоном. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который призвал Путина сосредоточиться не на ракетных тестах, а на прекращении войны против Украины.

После переговоров между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, американский президент поручил Пентагону немедленно начать собственные ядерные испытания. Как пояснил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, этот шаг стал четким сигналом для России и Китая: США готовы дать отпор любой потенциальной военной угрозе и не собираются мириться с агрессивными намерениями Пекина.

О персоне: Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

